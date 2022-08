Medvedjev do prvega naslova v sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni teniški igralec na svetovni lestvici, Rus Danil Medvedjev, je v finalu turnirja ATP v Los Cabosu v Mehiki premagal Britanca Camerona Norrieja s 7:5 in 6:0. Izkušena 37-letna estonska teniška igralka Kaia Kanepi in 14 let mlajša Ljudmila Samsonova iz Rusije pa sta se uvrstili v finale turnirja WTA v Washingtonu.