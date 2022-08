Ne le Đoković, Montreal odpovedal tudi Nadal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Novaku Đokoviću, ki je nastop v Montrealu odpovedal, kjer ne more v državi, saj ni cepljen, na turnir v Kanado ne bo niti Rafaela Nadala.

Španski tenisač Rafael Nadal ne bo nastopil na turnirju v Montrealu, ki šteje za serijo Masters 100 in velja za enega od pripravljalnih tekmovanj za odprto prvenstvo ZDA. Nadal je prek Twitterja sporočil, da se bo v naslednjem tednu raje posvetil treningom.

Nadal, trenutno tretji igralec sveta za Rusom Danilom Medvedjevom in Nemcem Alexandrom Zverevom, ni igral na turnirjih vse od poškodbe na tekmovanju za grand slam v Wimbledonu. Takrat je zaradi poškodbe trebušne prepone odpovedal polfinalni obračun z Avstralcem Nickom Kyrgiosom.

Hemos decidido no viajar a Montréal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 5, 2022

"Odločili smo se, da ne grem v Montreal in nadaljujem proces treninga, da ne bi bil preobremenjen. Zahvaljujem se vodstvu turnirja za razumevanje, ki so ga vedno izkazovali in tudi zdaj ni bilo nič drugače," je sporočil Nadal.

Nadal bo sicer na igriščih Flushing Meadowsa skušal priti do 23. lovorike za grand slam, a mu načrte močno otežujejo poškodbe. Tekmovanje v New Yorku se bo začelo 29. avgusta.