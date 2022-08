Novak Đoković upal do zadnjega, a ...

Zdaj je tudi uradno. O tem se je razpredalo že dolgo časa, zdaj pa je postalo dokončno jasno, da Novak Đoković ne bo nastopil na letošnjem mastersu v Kanadi. Srbski teniški zvezdnik po tem, ko je osvojil Wimbledon in se na večni lestvici zmagovalcev grand slam turnirjev (21 lovorik) približal rekorderju Rafaelu Nadalu (22), ni več stopil na igrišče. Svetovna teniška karavana se seli v Severno Ameriko, kjer se bo konec meseca v New Yorku začel še zadnji letošnji grand slam turnir v New Yorku, 35-letni Beograjčan pa ostaja v Evropi.

Ker se ni cepil proti bolezni covid-19, ne izpolnjuje pogojev za vstop tujih oseb tako v ZDA kot tudi Kanado. Vztraja pri svojem in zagotavlja, da se tudi v nadaljevanju športne kariere ne namerava cepiti. Čeprav je upal, da se bodo pogoji sprostili in bo lahko nastopil na največjih turnirjih v Severni Ameriki, je bolj ali manj jasno, da ga ne bo tako v Montrealu kot tudi New Yorku.

Nazadnje na igrišču 10. julija

V finalu Wimbledona je premagal Nicka Kyrgiosa, nato pa si privoščil tudi nekaj poletnega oddiha, ki ga je preživljal tudi v Bosni in Hercegovina, Črni gori in na Hrvaškem. Foto: Guliverimage Đoković je letos odigral 28 dvobojev. Le pet jih je izgubil, izmed največjih turnirjev pa je najprej po ogromni diplomatski sagi izpustil nastop na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer bi moral braniti naslov, a ni smel nastopiti na turnirju. Nato je izpustil oba mastersa v ZDA (Indian Wells in Miami). Na OP Francije je na pariškem pesku v četrtfinalu priznal premoč poznejšemu zmagovalcu Rafaelu Nadalu, v Wimbledonu pa je bil nepremagljiv in se 10. julija po zmagi nad Avstralcem Nickom Kyrgiosom v finalu razveselil že 21. lovorike za grand slam.

Ker pa turnir v Londonu zaradi neudeležbe teniških igralcev iz Rusije ni štel za točke, ki odrejajo uvrstitev na jakostni lestvici ATP, je sledil nepričakovan padec Đokovića na razpredelnici. V tem trenutku zaseda šele šesto mesto na svetu, njegova uvrstitev pa bi se lahko po neudeležbah na turnirjih v Severni Ameriki še poslabšala.

Danil Medvedjev je lani z zmago v finalu US Opna Novaku Đokoviću preprečil zgodovinski dosežek. Foto: Guliverimage

Novak se je lani na OP ZDA prebil do finala, kjer je naskakoval zgodovinski dosežek, saj bi lahko postal prvi teniški igralec po Rodu Laverju (1969), ki je v enem koledarskem letu osvojil vse štiri največje turnirje. Načrt se mu je izjalovil, saj ga je v finalu ugnal Rus Danil Medvedjev.

Ta bo za razliko od Đokovića, trikratnega zmagovalca US Opna, zaigral na bližajočem se turnirju v Montrealu, na katerem naj bi nastopila tudi Rafael Nadal, zanj bo to prvi nastop po nesrečnem letošnjem Wimbledonu, ko je moral zaradi zdravstvenih težav predati polfinalni dvoboj brez boja, ter britanski zvezdnik Andy Murray, ki je prejel enega izmed štirih posebnih povabil prirediteljev.