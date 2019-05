Kako hudo je z Rafaelom Nadalom? Z njim je tudi njegov zdravnik.

Pred kratkim je Rafael Nadal priznal, da ima za seboj zelo težkih 18 mesecev, saj je imel vseskozi težave s poškodbami. Pred začetkom turnirja serije masters v Madridu se 32-letni Španec ubada z novimi nevšečnostmi. Tokrat ima želodčne težave, zaradi katerih je moral celo odpovedati trening, prav tako novinarsko konferenco.

Rafael Nadal je nazadnje treniral v nedeljo:

This is what it is like to be @RafaelNadal 👀



Join the five-time @MutuaMadridOpen champion on his walk to practice... pic.twitter.com/UaLl8ZG7PH — ATP Tour (@ATP_Tour) May 5, 2019

Pomagati mu poskuša tudi njegov zdravnik

Nadala smo lahko nazadnje videli v nedeljo, ko se je med drugim poklonil Davidu Ferrerju, ki končuje svojo športno pot, in se poslovil od njega. Takoj za tem je odšel v hotel, da bi si čim prej opomogel. V glavnem mestu Španije je z njim tudi njegov zdravnik Angel Ruiz Cotorro, ki poskuša pomagati drugemu igralcu sveta. Rafa bi moral na igrišče stopiti v sredo, ko ga v drugem krogu čaka mladi Felix Auger-Aliassime.

Rafael Nadal letos še nima turnirske zmage. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafel Nadal ima na turnir v Madridu lepe spomine, saj mu je tam uspelo petkrat zmagati. Nazadnje leta 2017, ko je v velikem finalu premagal Dominica Thiema. Letošnja sezona se za enega najboljših teniških igralcev ni začela najbolje, saj do danes ni osvojil še nobene turnirske zmage.

Ne najboljši začetek sezone zanj

Do zdaj je igral na šestih turnirjih in le enkrat v finalu, in sicer na OP Avstralije, kjer ga je brez težav odpravil Novak Đoković. Mnogi so na turnirju v Indian Wellsu čakali dvoboj med njim in Rogerjem Fedrerjem, a je moral takrat zaradi poškodbe dvoboj odpovedati.

Tudi sezona na pesku, na podlagi, kjer je najbolj dominanten, se ni začela po njegovih željah. Letos je igral na dveh turnirjih (Monte Carlo, Barcelona) in se obakrat poslovil v polfinalu. Bo v Madridu sploh stopil na igrišče?

"Ne čutim potrebe, da bi svoje zasebno življenje delil z javnostjo." Foto: Guliver/Getty Images

Svojega zasebnega življenja noče deliti z javnostjo

O njegovem zasebnem življenju vemo malo. Na vsake toliko časa se na tribunah pojavi njegova spremljevalka Maria Francisca Perello, s katero prijateljujeta že 14 let. Letos oktobra se bosta tudi poročila. V intervjuju za nemški Speigel je priznal, da njegovo zasebno življenje vpliva tudi na športno kariero.

"Zagotovo, vpliva pa tudi na mojo srečo. Vseeno ne čutim potrebe, da bi svoje zasebno življenje delil z javnostjo. Razumem, da to mnoge zanima, vendar se močno zavedam, da moram varovati svoje zasebno življenje," je povedal Nadal, ki je vzor mladim igralcem.

"Vedno se trudim po svojih najboljših močeh. So ljudje, ki sem jim všeč, in so ljudje, ki jim nisem. Ne pričakujem, da bom zgled vsakomur. Če lahko na vsaj koga pozitivno vplivam, je to super."