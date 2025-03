Kaja Juvan uspešno začela kvalifikacije v Indian Wellsu

Za 24-letno Ljubljančanko je to drugi turnir najvišje ravni, na katerem nastopa z zaščitenim rankingom okoli najboljše stoterice, potem ko več kot leto dni ni segla po loparju zaradi osebnih razlogov.

Sicer na lestvici po novem zaseda 845. mesto, potem ko se je prejšnji teden prebila skozi kvalifikacije v Austinu in tam izpadla v prvem krogu. V Indian Wellsu se je za začetek kvalifikacij spopadla z Siegemund, ki na lestvici zaseda 84. mesto, in jo v tesnem obračunu premagala.

V drugem in hkrati zadnjem krogu kvalifikacij jo zdaj čaka domačinka Whitney Osuigwe. Dvaindvajsetletnica je s 5:7, 6:2, 6:1 ugnala Španko Nurio Parrizas Diaz. Doslej sta se Slovenka in Američanka pomerili enkrat, davnega leta 2019 pa je bila v polfinalu turnirja serije ITF v Charlestonu po treh nizih boljša Američanka. Glavni turnir se bo začel v sredo, v kalifornijski puščavi bodo nastopali tudi moški na prvem mastersu sezone (ATP 1000).

Srb Laslo Đere je v finalu teniškega turnirja serije ATP 250 v Santiagu z nagradnim skladom 678.000 evrov s 6:4, 3:6 in 7:5 presenetljivo ugnal Argentinca Sebastiana Baeza, tretjega nosilca. Devetindvajsetletni Đere je v finalu igral prvič po 20 mesecih in osvojil tretji naslov na turnirjih ATP po Riu de Janeiru leta 2019 in Cagliariju 2020.

Štiriindvajsetletni Baez, 31. igralec svetovne teniške lestvice, je pretekli konec tedna slavil v Riu de Janeiru. Neuspešno je lovil osmo lovoriko, Srb mu je preprečil tudi nadaljevanje serije petih zaporednih zmag v finalih turnirjev serije ATP.

Đere, po novem 74. na svetovni lestvici ATP, je pred tem v prvem polfinalu ustavil prvega nosilca Francisca Cerundola iz Argentine in se uvrstil v šesti finale v karieri. Bil je v nizu treh zaporednih finalnih porazov, nazadnje je za lovoriko igral v Hamburgu pred 20 meseci.

Emma Navarro brez izgubljene igre do naslova v Mehiki

Američanka Emma Navarro je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 500 v mehiški Meridi z nagradnim skladom nekaj več kot milijon evrov. Triindvajsetletnica je v finalu za drugo lovoriko v karieri s 6:0 in 6:0 po 55 minutah premagala Kolumbijko Emiliano Arango.

Navarro, prva nosilka v Mehiki, je postala prva igralka po Igi Swiatek leta 2021 v Rimu, ki v finalu turnirja na najvišji ravni ni oddala niti ene igre. Poljakinja je takrat ugnala Čehinjo Karolino Pliškovo.

Na turnirju v Meridi je bila Navarro prepričljiva v vseh krogih, saj ni oddala niti niza. Skupaj je izgubila le 15 iger.

Na novi lestvici WTA je Navarro po naslovu napredovala z desetega na osmo mesto, osvojila pa je drugo lovoriko po lanskem slavju v Hobartu.

Za 24-letno Kolumbijko je bil to sploh prvi finale na najvišji ravni, a odgovora na igro prve nosilke ni imela. Doslej je na turnirjih nižje ravni osvojila en naslov v Cancunu, na turneji ITF pa je slavila trikrat. Na lestvici WTA je napredovala za 53 mest in je zdaj 80. igralka sveta.

* Santiago, ATP 250 (678.243 evrov):

- finale:

Laslo Đere (Srb) - Sebastian Baez (Arg/3) 6:4, 3:6, 7:5



* Merida, WTA 500 (1.015.920 evrov):

- finale:

Emma Navarro (ZDA/1) - Emiliana Arango (Kol) 6:0, 6:0.

