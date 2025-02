Znana finalista Dubaja, Sinner ne sme trenirati v Monte Carlu

Auger-Aliassime je v polfinalu vpisal 16. zmago v tej sezoni, kar je največ med najboljšimi igralci na svetu, in bo tretjič v 2025 igral v finalu ATP. Osvojil je tako Adelaide kot Montpellier, skupno pa ima 24-letni Kanadčan, ki zaseda 21. mesto na računalniški lestvici, v karieri sedem naslovov ATP.

Dve leti starejši Cicipas (11.) se bo v finalu (sobota, 16.00) potegoval za dvanajsti naslov v karieri. Zadnjega je osvojil lani v Monte Carlu. To bo hkrati zanj jubilejni 30. finale na turneji ATP.

Sinner ne sme trenirati v Monte Carlu

V zadnjih dneh so se pojavile govorice, da se bo prvi teniški igralec sveta Italijan Yannik Sinner na vrnitev na igrišča po odsluženi dopinški kazni pripravljal v klubu v Monte Carlu, kar pa je klub v izjavi za javnost odločno zanikal.

"Monte Carlo Country Club je povezan z obema teniškima zvezama: francosko in monaško. To je zasebni klub, vendar ga to ne izvzema iz njegovih obveznosti," so zapisali v izjavi za javnost, ki jo je povzela spletna stran sportal.eu.

Sinner, Italijan v Monte Carlu prebiva, bo do 13. aprila, lahko treniral le v kraju, ki ni povezan z nacionalno zvezo, ATP, ITF, WTA ali zvezo Grand Slams.

Sinner je nedavno po pogajanjih in dogovoru s Svetovno protidopinško agencijo (Wada) sprejel trimesečno prepoved igranja zaradi dveh pozitivnih dopinških testov na prepovedano snov klostebol lanskega marca.

Vrnil se bo lahko šele v začetku maja, predvidoma na domačem turnirju serije ATP 1000 v Rimu. Tako tudi ni ogrožen njegov nastop na OP Francije, ki se bo začelo 25. maja.

Dubaj, ATP 500 (3.262.659 evrov): Polfinale:

Felix Auger-Aliassime (Kan) - Quentin Halys (Fra) 5:7, 6:4, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč/4) - Tallon Griekspoor (Niz) 6:4, 6:4.

