Kaja Juvan predčasno končala teniško sezono

"Zadnji turnir sem odigrala na Češkem, kjer je položaj glede koronavirusa še bistveno slabši kot pri nas. Igralke smo se zato na turnirju, ki je bil organiziran odlično, držale bolj vsaka zase. Žal mi je, da nisem bolje igrala, ampak je bila tekmica enostavno predobra," je dejala 19-letna Kaja Juvan o svojem zadnjem turnirju sezone, ko je morala v Ostravi že v prvem krogu kvalifikacij priznati premoč domačinke Barbore Krejčikove, ki je slavila s 6:3 in 6:0.

"Zdaj sem končala sezono in imam trenutno malo počitnic," je še povedala ta čas 101. igralka z lestvice WTA in dodala, da je kljub trenutnim razmeram, večina igralk vesela, da je sploh lahko igrala.

Vesela, da sploh ima počitnice

Mlada Ljubljančanka čuti, da ima še ogromno prostora za napredek. Foto: Gulliver/Getty Images "Počitnice doma so zanimive, ampak vsaj so. Jaz sem vesela, da jih imam. Morda bom nekoliko prej začela priprave na novo sezono in jo bom pričakala toliko bolj pripravljena. Prostora za napredek je kar veliko. Najprej bom skušala izboljšati fizično pripravo, nato pa skušala čim več igrati. Upam, da bo naslednja sezona malo bolj 'normalna', kot je ta," je še dodala Juvanova, ki je v času koronavirusa začela tudi študirati prek spleta.

"Če ne drugega, nas je pandemija naučila, kako se malo prilagajati in kako paziti tudi na druge, ne le nase. Mislim, da je to dobra lekcija za vse," je danes še povedala mlada igralka, ki je tudi na to, da v minuli sezoni ni imela nobene poškodbe in da je ohranila dobro zdravje.