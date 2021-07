Kaja Juvan po izjemni zmagi spet na delu

Kaja Juvan in Clara Burel, ki se je na glavni turnir uvrstila skozi kvalifikacije, do zdaj še nista igrali. Za 20-letno Francozinjo je to šele prvi nastop v Wimbledonu, medtem ko je za Juvanovo to drugi nastop na sveti travi. Mlada Ljubljančanka je navdušila že v prvem krogu, potem ko je poslala domov Švicarko Belindo Bencic, trenutno enajsto igralko sveta.

Na delu bo danes tudi Avstralka Ashleigh Barty, prva igralka sveta. Tokrat jo v drugem krogu čaka Rusinja Anna Blinkova.

V igri dvojic bosta igrali še Tamara Zidanšek in Andreja Klepač. Zidanškova je združila moči Američanko Sabrino Santamario. Njuni nasprotnic bosta Lara Arruabarrena-Vecino in Nadia Podorska. Andreja Klepač bo igrala v paru s Hrvatico Darijo Jurak. Slovensko-hrvaška naveza bo igrala proti Hrvatici Petri Martić in Američanki Shelby Rogers.

Wimbledon

2. krog

Kaja Juvan (Slo) - Clara Burel (Fra)

Ashleigh Barty (Avs, 1) - Anna Blinkova (Rus)