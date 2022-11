Kaj vse je morala prestati, da je postala vrhunska športnica?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubitelji tenisa zagotovo dobro poznajo teniško igralko Eugenie Bouchard, ki je pred leti navduševala na teniških igriščih. Nekdaj peta igralka sveta je razkrila, koliko je morala v mladostniških letih garati in se odpovedovati stvarem, ki so za druge mladostnike povsem običajne.

Kot deklica se je morala Bouchardova veliko odrekati.

Kot deklici ji je bilo težko

"Vsekakor se mi je zdelo, da sem veliko zamujala. Še posebej kot otrok, ko moraš izpustiti rojstnodnevne in družinske dogodke. Vse moje prijateljice so lahko prespale, jaz pa nisem mogla, ker sem morala prihodnje jutro na turnir. Devetletnemu otroku je zelo težko. Po drugi strani pa je bilo vredno, ampak ti vzame nekaj časa."

"Brez tega ne moreš. Ne moreš živeti normalnega življenja in postati vrhunski. Še posebej ne v profesionalnem športu," je za Golf Mostly razkrila Bouchardova.

A prav to so ji očitali nekateri poznavalci tenisa, saj se je zdelo, da se je v določenem obdobju več posvečala sponzorjem, ne pa treningu ali teniški igri.

Foto: Guliverimage

Eugenie Bouchard je zaslovela leta 2014, potem ko je tisto sezono blestela na največjih turnirjih. V Wimbledonu se je prebila do finala, na OP Avstralije in OP Francije se je prebila do polfinala. Po tistem je šla njena športna pot počasi navzdol, na koncu ji niso prizanesle niti poškodbe.

Pravzaprav je ona še ena izmed tistih igralk, ki so se po svojih največjih teniških uspehih izgubile v povprečju. Pozornost je vzbujala predvsem s svojimi fotografijami na naslovnicah. Bouchardova je pred kratkim dejala, da bi si rada dala še eno priložnost in se vrnila tja, kjer je že bila.

Vso slavo, ki jo je Kanadčanka dosegla zaradi garanja v otroških in mladinskih letih, bi lahko spravili v film. Danes 28-letna športnica je že tudi izrazila željo, katera igralka bi jo lahko upodobila v filmu. Pravzaprav je omenila dve, Margot Robbie in Blake Lively.

Eugenie Bouchard je v letošnji sezoni zmagala le šest dvobojev. Foto: Gulliver/Getty Images

Letošnja sezona je bila zanjo skromna

Bouchardova je v zadnji sezoni igrala na devetih turnirjih, na katerih je zbrala le šest zmag in devet porazov. Še najbolje se je odrezala na turnirju v Čenaju v Indiji, kjer se je prebila do četrtfinala. Poskusila je tudi na OP ZDA, kjer se je morala posloviti v drugem krogu kvalifikacij.

Eugenie Bouchard je v svoji karieri samo z nagradami zaslužila 6,7 milijona dolarjev (6,4 milijona evrov). Verjetno je še veliko več zaslužila s sponzorskimi pogodbami.