Kaj lahko Tamara Zidanšek pokaže na wimbledonski travi?

V ponedeljek se začenja teniški Wimbledon, ki velja za najprestižnejši turnir v seriji turnirjev za grand slam. Že prvi dan bosta na sveto travo stopili Tamara Zidanšek in Polona Hercog.

Teniške igralke po OP Francije niso imele prav veliko počitka in ravno tako ne veliko časa za prilagajanje na travnato podlago, zato bo še toliko bolj zanimivo spremljati, kako bodo potekali letošnji dvoboji.

Tamara Zidanšek, trenutno naša najboljša teniška igralka, bo imela že v uvodnem krogu zelo zahtevno nasprotnico. Na nasprotni strani mreže bo stala Karolina Pliškova, osma nosilka turnirja in nekdaj prva igralka sveta. Igralki do zdaj še nista odigrali medsebojnega dvoboja. Zidanškova, ki je z uvrstitvijo v polfinale na OP Francije dosegla uspeh kariere, se je v Wimbledonu najdlje prebila v drugi krog, Čehinja pa v osmino finala.

Foto: Gulliver/Getty Images Na igrišče številka šest bosta kot prvi par stopili Polona Hercog in Danielle Collins, trenutno 48. igralka sveta. Mariborčanka se je na sveti travi že dvakrat prebila do tretjega kroga, Američanka pa je v svojih treh nastopih v Wimbledonu prav tako prišla najdlje do tretjega kroga. Edini medsebojni dvoboj sta odigrali pred dvema letoma na OP ZDA. Slavila je Collinsova z 2:1 v nizih.

Prvi dan bo na delu tudi Aryana Sabalenka, druga nosilka turnirja. Belorusinjo čaka Romunka Monika Niculescu, s katero Sabalenka ne bi smela imeti večjih težav. Zanimivo bo spremljati Poljakinjo Igo Swiatek, ki bo igrala proti Tajki Hsieh Su Wei.