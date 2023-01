Kaj je bilo Đokoviću? Z igrišča je nagnal svojega brata. #video

Novak #Djokovic yelling to his box in Italian to get out after the first set loss against Korda. Looks like his agents and brother Marko left promptly.



Pri Novaku Đokoviću sicer pogosto vidimo, kako se med dvobojem s svojim ubijalskim pogledom razburja nad svojo ekipo, ki nič kriva spremlja njegov dvoboj in ga spodbuja. To se zgodi predvsem takrat, ko srbskemu asu ne gre najbolje na igrišču. V nedeljo se je zgodilo nekaj še bolj nenavadnega.

Sprva so med seboj čudno gledali

Po prvem nizu, ki ga je Đoković izgubil po podaljšani igri, mu je očitno prekipelo. Pogledal je k svoji ekipi, pokazal na nekoga s prstom in mu zabrusil, da naj izgine z igrišča. Sprva so se med seboj čudno gledali, nato pa sta vstala Marko Đoković in italijanski menedžer Edoardo Artaldi. Medtem je Goran Ivanišević, teniški trener, le začudeno gledal, kaj se dogaja. A glede na to, da se je Beograjčan izražal v italijanščini, je imel verjetno v mislih menedžerja, saj se je brat Marko pozneje vendarle vrnil na tribune.

Se je opravičil? "Vesel sem, da je tukaj tudi moj brat Marko."

Nole je na koncu napet dvoboj proti Američanu Sebastianu Kordi dobil po treh urah in devetih minutah 6:7 (8), 7:6 (3) in 6:4 in s tem osvojil že svojo 92. turnirsko lovoriko. Po zmagi je bil peti igralec sveta bolj zadovoljen in se je, če smo ga prav razumeli, po svoje opravičil svojim članom ekipe.

"Zahvalil bi se rad svoji ekipi, ker me trpi in prenaša v dobrih in slabih časih. Danes z mano ni bilo lahko delati in hvala vsem, ki ste tukaj. Rad vas imam. Vesel sem, da je tukaj tudi moj brat Marko, saj ga ne vidim pogosto. Mare, vesel sem, da si prišel sem," je po zmagi na osrednjem igrišču povedal eden od najboljših igralcev vseh časov.

Novaka Đokovića so lepo sprejeli v Adelajdi. Verjetno bo podobno tudi v Melbournu. Foto: Reuters

Kako ga bodo sprejeli v Melbournu?

Novak Đoković se ni prav dolgo zadrževal v Adelajdi, ampak je takoj odpotoval v Melbourne, kjer se 16. januarja začne prvi letošnji turnir za grand slam. Po poročanju avstralskih medijev je 35-letni športnik že prispel tja, kjer je lani doživljal pravo dramo.

Spomnimo, lani Đokovića niso spustili v Avstralijo, ker je imel neveljavni vizum. Zato so ga nastanili v dom za migrante, po drugi odločitvi avstralskega sodišča pa je moral zapustiti Avstralijo, zato tudi ni igral na turnirju za grand slam – OP Avstralije.

Craig Tiley Foto: Guliverimage

Z njim je bil v zadnjih dneh v stiku direktor OP Avstralije Craig Tiley, dejal je, da Novak uživa v Avstraliji. "Prejšnji teden sva se pogovarjala in res je užival v Južni Avstraliji. Mislim, da so ga ljudje v Adelajdi lepo sprejeli in da mu je bilo všeč. Novak se je vrnil in prepričan sem, da bodo navijači v Melbournu, podobno kot v Adelajdi, prav tako v redu.

Srbski teniški zvezdnik bo že v petek igral ekshibicijski dvoboj z domačinom Nickom Kyrgiosom. Prav tako si je ob prihodu v Melbourne vzel nekaj časa za navijače in podelil nekaj avtogramov.

Letos ne bo nobenega testiranja

Craig Tiley je dejal, da letos na turnirju ne bo nobenega testiranja na novi koronavirus, vendar je vseeno pozval, naj se tisti, ki se ne počutijo dobro, umaknejo. "Igralcem in več kot 12 tisoč zaposlenim smo jasno povedali, da prosimo, naj tisti, ki se ne počutijo dobro, ostanejo doma. Za nas je to zdaj normalno okolje, podobno kot pri kriketu obstaja možnost, da nekateri igralci zaigrajo s covidom," so zapisali pri 9news.

