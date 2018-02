Je šel Novak Đoković pod nož?

Že nekaj dni pred začetkom OP Avstralije je bilo jasno, da ima Novak Đoković še vedno težave s komolcem, zaradi katerega je bil šest mesecev odstoten s teniških igrišč. Nole je pozneje razkril, da sprva sploh ni vedel, ali bo lahko zaigral v Melbournu. Bolečine so se znova pojavile v četrtfinalu, ko je zahteval zdravniško pomoč. Po porazu v četrtfinalu je dejal, da operacije ne izključuje in da ne ve, kdaj se bo vrnil.

"Moram najti rešitev na daljši rok. Tako ne morem več nadaljevati – iz danes na jutri," je po porazu v četrtfinalu na novinarski konferenci povedal Đoković.

According to Blick Novak probably had surgery in Switzerland pic.twitter.com/Vvc6KBF4U1