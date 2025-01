Foto: Guliverimage

V polfinalu med Novakom Đokovićem in Carlosom Alcarazom so gledalci imeli kaj videti. Oba sta v četrtfinalnem obračunu pokazala izjemen tenis. Spet pa so do izraza prišle Đokovićeve izkušnje, saj je v najpomembnejših trenutkih dvoboja pokazal največ. Zmaga Đokovića je še toliko bolj vredna, saj je že v prvem nizu prosil za zdravniško pomoč in videti je bilo, da je zaradi poškodbe noge v hudih težavah. A je srbski zvezdnik, kot je to pri njemu že v navadi, skozi dvoboj dvignil svojo raven igre in na koncu zasluženo zmagal. Mnogi se čudijo, kaj Đokoviću vse uspeva pri njegovih 37 letih. Njegov nasprotnik v polfinalu bo Aleksander Zverev.

Z eno nogo in pol

"Z obema nogama in rokoma. Pravzaprav z eno nogo in pol," je uvodoma povedal Đoković, ko so ga vprašali, kako je mu je uspelo dobiti ta dvoboj. "Prvo moram pohvaliti Carlosa Alcaraz, kaj vse mu je uspelo pri njegovih letih. Je izjemen fant in še boljši igralec. Ima štiri zmaga ne turnirjih za grand slam in mislim, da ga bomo še veliko videli. Zagotovo dlje kot mene. Bil je to eden največjih dvobojev in hvala vsem, ki ste vztrajali do enih zjutraj," je povedal Nole.

Bolje začel Đoković, a prvi niz je dobil Alcaraz

Dvoboj je bolje začel Novak Đoković, potem ko mu je že v drugi igri dvoboja uspel "break" in povedel z 2:0. A veselje Srba ni dolgo trajalo, saj mu je v tretji igri Alcaraz odvzel servis, se prvič vpisal na rezultatsko tabelo in znižal izid na 1:2, v naslednji igri pa je že izenačil na 2:2. V nadaljevanju prvega niza sta oba igralca brez težav dobivala igre na svoj servis. V osmi igri je Nole pokazal prve znake nervoze, potem ko je začel vpiti proti svoji ekipi.

Foto: Guliverimage

V deveti igri si je Alcaraz priigral žogico za "break", a mu je po izjemni točki ni uspelo izkoristiti. Španec je dobil še drugo priložnost, jo izkoristil in povedel s 5:4. Po deveti igri je Nole vzel zdravniško pomoč. Videti je bilo, da ima težave z nogo. A to Alcaraza ni zmedlo, saj je deseto igro dobil brez težav in po 50 minutah dobil prvi niz.

Đokovića na tribunah spodbujajo tudi žena Jelena in oba otroka.

Carlos Alcaraz Foto: Guliverimage

Odigral je najbolje, ko je bilo najpomembnejše

Beograjčan je tudi drugi niz začel bolje, potem ko je v drugi igri mlademu Špancu vzel servis in povedel z 2:0. V tretji igri drugega niza je imel nekaj težav, ampak vseeno igro pripeljal v svojo korist in povedel s 3:0. Alcaraz je je do svoje prve igre prišel v četrti igri, ko je zaostanek znižal na 3:1. V četrti igri, ko je imel igro na svoj servis Đoković, je Alcarazu uspel "break", znižal na 2:3 in ujel priključek. Šesta igra je bila napeta, saj je imel Nole dve žogi za vnovični odvzem servisa, a ju ni izkoristil. Alcaraz je nato izenačil na 3:3. Odločilna je bila deseta igra, ki jo je na servis Alcaraza brez izgubljene točke dobil Đoković in drugi niz dobil s 6:4. S tem pa je izenačil na 1:1 v nizih. V zadnjih grah tretjega niza je bilo videti, da se Srb veliko bolje giblje po igrišču in da mu poškodba noge predstavlja vse manj težav.

Jelena Đoković, žena Novaka Đokovića, je pogostokrat na tribunah in navija za svojega moža. Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

V tretjem nizu smo videli vrhunski tenis, pri zadnji točki pa so ostali brez besed

V tretjem nizu je Đokovič zlahka dobil igro na svoj servis. V drugi igri je že takoj zapretil Alcarazu, a se je tretji nosilec turnirja uspel izvleči iz težav in izenačil na 1:1. Spet je bilo zanimivo v šesti igri, ko je Nole povedel z 0:30, a je njegov nasprotnik vseeno uspel izenačiti na 2:2. Je pa desetkratnemu zmagovalcu OP Avstralije zato uspelo v šesti igri, ko je povedel s 4:2. V naslednji igri je Alcaraz na servis Đoković povedel z 0:40 in v nadaljevanju naredil "break" in znižal izid na 4:3. A Španec se ni prav dolgo veselil, saj je Nole v naslednji igri spet udaril nazaj, ko je dobil igro na servis Alcaraz brez izgubljene točke in povedel s 5:3. V deseti igri je Đoković zaostajal z 0:30, se uspel vrniti in z izjemno zadnjo točko dobil tretji niz ter povedel z 2:1 v nizih.

Četrti niz …

V četrtem nizu je eden najboljših igralcev vseh časov spet začel po svojih notah. Že takoj je šele 21-letniku vzel servis in povedel. V naslednji igri je imel v rokah vodstvo z 2:0.

Alcaraz obiskal mladi navijač

Pred velikim dvobojem ja Carlosa Alcaraza obiskal mladi navijač, ki je navdušil že pred dnevi, ko je na igrišču metal kovanec. Ob tem ni mogel skriti, da je velik navijač španskega teniškega igralca.

Carlosa Alcaraza je spet obiskal mladi in simpatičen navijač. Carlos Alcaraz reunited with his buddy John again at the Australian Open. 🥹



This kid is too cute. ☺️🤏



pic.twitter.com/NrNXkiN1Hl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2025

Aleksander Zverev Foto: Guliverimage

Aleksander Zverev že v polfinalu

Pred tem dvobojem sta se za polfinalno vstopnico udarila Aleksander Zverev, drugi nosilec turnirja, in Američan Tommy Paul, trenutno 11. igralec sveta. Na koncu je bil po štirih nizih boljši Nemec, potem ko je dvoboj dobil z izidom 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1.

Zverev se je v Melbournu še tretjič v karieri uvrstil med najboljše štiri. A tam ga v četrtek čaka povsem drugačen kaliber. Tekmec Zvereva v polfinalu bo znan po dvoboju med 24-kratnim zmagovalcem turnirjev za grand slam Novakom Đokovićem iz Srbije in španskim teniškim asom Carlosom Alcarazom.

OP Avstralije, četrtfinale Novak Đoković (Srb, 7) : Carlos Alcaraz (Špa, 3) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Aleksander Zverev (Nem, 2) – Tommy Paul (ZDA, 12) 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1

