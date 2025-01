Poteza avstralskega novinarja na teniškem OP Avstralije, ko je žalil Novaka Đokovića in srbske navijače, še vedno dviguje veliko prahu. Na to temo je bilo kar nekaj odzivov, velika večina pa je na strani srbskega zvezdnika, ki je od novinarja zahteval javno opravičilo. Pozneje ga je tudi dobil, a vprašanje je, kako se je nanj odzval Novak.

That’s actually very disturbing behaviour from a tv broadcaster who works for Channel 9 …does he still have a job for the rest of the tournament? https://t.co/QckIDdQmwb