Novak Đoković je tokrat v četrtfinalu premagal Carlosa Alcaraza, tretjega nosilca turnirja, ki je bil prav tako med glavnimi favoriti za zmago na prestižnem turnirju. Ljubitelji tenisa so lahko videli atomski tenis, dvoboj pa je še toliko bolj začinila poškodba Novaka Đokoviča. Ta je že v prvem nizu prosil za zdravniško pomoč. Na trenutke je bilo videti, da je v hudi krizi, nato pa se je skozi dvoboj dvigoval in na koncu zasluženo zmagal.

Med dvobojem se je Novak Đoković znašel v krizi. Foto: Guliverimage

Sploh ni vedel, kje naj začne

Spomnimo, da je Đoković pred dvobojem zavrnil intervju, potem ko je eden od avstralskih novinarjev žalil srbske navijače in tudi njega. Očitno je bojna sekira zdaj zakopana, saj je 24-kratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam spet stopil pred mikrofon in povedal marsikaj zanimivega.

"Ne vem, kje naj začnem. S svojima dvema nogama in rokama, pravzaprav z eno nogo in pol," je uvodoma povedal Nole, ko so ga vprašali, kako mu je uspelo zmagati. "Najprej vso spoštovanje do Alcaraza, še posebej zaradi načina, kako je igral. Je izjemen fant, še boljši igralec in bil je najmlajši prvi igralec sveta v našem športu. Upam, da bomo videli še veliko dobrih dvobojev z njim. To je bil epski dvoboj in hvala vsem, ki ste vztrajali do enih zjutraj."

Novak Đoković je imel že v prvem nizu težave z nogo, a so mu zdravila pomagala. Foto: Guliverimage

Zdravila so začela delovati: Sliši se grozno, a tako je

Na igrišču se je nadaljeval pogovor glede njegove poškodbe. Srbski zvezdnik je povedal, da se ne sme pritoževati, ko je še vedno na igrišču. "Zdravila so začela delovati in so mi res pomagala. Vzel sem še en odmerek, sliši se grozno, a tako je. Bolj ko je šel dvoboj proti koncu, bolje sem se počutil. Carlos mi je nekako dajal priložnosti, bolje sem se gibal in od drugega niza nisem več čutil poškodbe. Kakšno je dejansko stanje, bomo videli jutri. Zdaj moram uživati v tej zmagi."

Novak Đoković je imel podobne težave že v preteklosti, in sicer leta 2023, a mu je vseeno uspelo zmagati. Takrat je bila njegova taktika, da krajša točke. To taktiko je ubral tudi tokrat. Uspelo mu je tudi v tem dvoboju in zasluženo se veseli polfinala, kjer ga čaka Aleksander Zverev.

Djokovic after beating a Carlos Alcaraz at Australian Open



*Jim Courier asks question*



Novak: “Sorry I heard your question. I’m surprised my kids are still here. I love you. Thank you for supporting me. But it’s 1 am. When are you gonna sleep” 😂



pic.twitter.com/OlMvBurQ5n — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2025

Zaskrbelo ga je za njegova otroka

Đoković je imel na tribunah veliko navijačev. Med drugim so zanj pesti stiskali tudi žena Jelena, sin Stefan in hčerka Tara. Beograjčan je bil presenečen, da sta otroka ob tako zgodnji uri še vedno na tribunah. "Rad vas imam in hvala za vašo podporo, ampak ura je ena zjutraj. Kdaj bosta danes šla spat?" je še v smehu pripomnil Đoković.

Preberite še: