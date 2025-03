Jannik Sinner še naprej prepričljivo vodi na lestvic

Na osmo mesto je napredoval Rus Andrej Rubljov, dve mesti je pridobil tudi zmagovalec turnirja v Dubaju Grk Stefanos Cicipas in je deveti, na deseto pa je z osmega zdrsnil Avstralec Alex de Minaur. To so edine spremembe med deseterico.

Izmed Slovencev so poleg omenjenega Artnaka med tisoč igralci lestvice še Filip Jeff Planinšek (744.), Blaž Rola (787.) in Jan Kupčič (999.).

* Lestvica ATP (3. marec):

1. (1) Jannik Sinner (Ita) 11.330 točk

2. (2) Alexander Zverev (Nem) 8135

3. (3) Carlos Alcaraz (Špa) 7510

4. (4) Taylor Fritz (ZDA) 4900

5. (5) Casper Ruud (Nor) 4045

6. (6) Danil Medvedjev (Rus) 3930

7. (7) Novak Đoković (Srb) 3900

8. (10) Andrej Rubljov (Rus) 3480

9. (11) Stefanos Cicipas (Grč) 3405

10. (8) Alex de Minaur (Avs) 3335

...

458.(452) Bor Artnak (Slo) 94

744.(747) Filip Jeff Planinšek (Slo) 33

787.(793) Blaž Rola (Slo) 29

999.(996) Jan Kupčič (Slo) 15

