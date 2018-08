Jakupovičeva po hudem boju izpadla med dvojicami

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je hitro končala nastope na turnirju v New Havnu, zadnjem pripravljalnim pred četrtim grand slamom sezone v New Yorku. V konkurenci dvojic se je poslovila po hudem boju in skoraj dveh urah igre proti Hrvatici Dariji Jurak in Romunki Raluci Olaru, ki sta slavili s 6:7, 7:6 in 10:8.