Izpadla olimpijska prvakinja

V ženskem delu turnirja OP Francije v Parizu je v tretjem krogu izpadla lanska olimpijska zmagovalka iz Tokia. Od Švicarke Belinde Benčič je bila boljša Kanadčanka Leylah Fernandez, ki je po hudem in enakovrednem boju slavila s 7:5, 3:6 in 7:5.

Poleg Benčičeve je izpadla tudi Nemka Angelique Kerber, ki je konec minulega tedna v finalu turnirja WTA v Strasbourgu premagala Kajo Juvan. Od 34-letne Nemke je bila v tretjem krogu boljša Belorusinja Aliaksandra Sasnovič s 6:4 in 7:6 (5).

V osmino finala se je prebila Američanka Amanda Anisimova, njena češka tekmica Karolina Muchova je v tretjem nizu predala dvoboj zaradi poškodbe. Napredovala je tudi Italijanka Martina Trevisan po zmagi nad Avstralko Dario Saville s 6:3 in 6:4, Belgijka Elise Mertens je ukanila Rusinjo Varvaro Gračevo s 6:2 in 6:3, komaj 18-letna Američanka Coco Gauff pa je bila boljša od 36-letne estonske veteranke Kaie Kanepi s 6:3 in 6:4.

Roland Garros, 21.256.800 evrov: 3. krog:

Amanda Anisimova (ZDA/27) - Karolina Muchova (Češ) 6:7 (7), 6:2, 3:0 - predaja;

Martina Trevisan (Ita) - Daria Saville (Avs) 6:3, 6:4;

Leylah Fernandez (Kan/17) - Belinda Benčič (Švi/14) 7:5, 3:6, 7:5;

Elise Mertens (Bel/31) - Varvara Gračeva (Rus) 6:2, 6:3;

Aliaksandra Sasnovič (Blr) - Angelique Kerber (Nem/21) 6:4, 7:6 (5);

Coco Gauff (ZDA/18) - Kaia Kanepi (Est) 6:3, 6:4;

Jil Teichmann (Švi/23) - Viktorija Azarenka (Blr/15) 4:6, 7:5, 7:6 (5);

Sloane Stephens (ZDA) - Diane Parry (Fra) 6:2, 6:3.

