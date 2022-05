Bedene po petih letih danes spet proti Đokoviću

Bedene je za uvrstitev v tretji krog premagal Urugvajca Pabla Cuevasa s 4:6, 6:4, 7:6 (5), 6:4, prvi nosilec Đoković pa Slovaka Alexa Molčana s 6:2, 6:3, 7:6 (4).

Bedene in Đoković sta se do zdaj pomerila trikrat, vse tri obračune pa je dobil Srb. Nazadnje sta se pomerila 16. maja 2017 v Rimu, ko je Đoković slavil s 7:6 (2) in 6:2. Pred tem pa je Srb Slovenca ugnal še na Rolandu Garrosu leta 2016 in leto prej na OP Avstralije. Slovenec do zdaj proti Đokoviću še ni osvojil niza.

Roland Garros, moški, 3. krog:



13.30 Novak Đoković (Srb/1) - Aljaž Bedene (Slo)