Iga Swiatek že v polfinalu, Tunizijka bo del nagrade namenila Palestincem

Poljakinja Iga Swiatek je na finalnem turnirju sezone WTA v Cancunu v Mehiki ugnala Coco Gauff iz ZDA s 7:5 in 6:0 ter se po drugem dvoboju že uvrstila v polfinale. V drugem dvoboju skupine Chetumal je Tunizijka Ons Jabeur premagala Čehinjo Marketo Vondroušovo s 6:4 in 6:3.

Swiatkova je v prvem srečanju premagala Vondroušovo, Gauffova pa Jabeurjevo. Poljakinja, ki je druga nosilka turnirja, je drugič zmagala dokaj gladko, posebej v drugem nizu. Zdaj ima priložnost, da se znova povzpne na prvo mesto svetovne lestvice pred Belorusinjo Arino Sabalenko.

Obenem je postala prva teniška igralka po skoraj dveh desetletjih, ki je v enem letu nanizala 65 zmag na turneji WTA. Letos je v številu zmago tako najboljša nasploh, Rus Danil Medvedjev jih je zbral 64, Španec Carlos Alcaraz pa 63.

Jabeurjeva in Vondroušova sta se pomerili prvič po finalu v Wimbledonu, kjer je Tunizijka postala prva arabska finalistka grand slama, a je izgubila odločilni dvoboj. Tokrat se je Čehinji oddolžila za poraz.

Ons Jabeur Foto: Reuters

Del nagrade bo namenila Palestincem

Na novinarski konferenci po tekmi je dejala, da bo del nagrade, ki jo bo dobila za nastop na finalu sezone WTA, namenila Palestincem.

"Skušam čim manj spremljati družbena omrežja, toda to je zelo težko. Ko gledam vse te grozljive videoposnetke in fotografije vsak dan ... grozno. Ne morem mirno spati, ker se počutim povsem nemočno. Vsem želim le svobodo in mir," je glede tega v čustvenem nagovoru povedala Jabeurjeva.

* Cancun, zaključni turnir WTA (8,52 milijona evrov):

- izida, skupina Chetumal, 3. krog:

Iga Swiatek (Pol/2) - Coco Gauff (ZDA/3) 7:5, 6:0

Ons Jabeur (Tun/6) - Marketa Vondroušova (Češ/7) 6:4, 6:3.