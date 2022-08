Prvi igralka sveta Iga Swiatek je nad odločitvijo organizatorjev zelo razočarana, češ da bodo zato tiste, ki imajo močnejši udarec, v slabšem položaju. "Ne vem, zakaj imamo drugačne žogice kot moški?! Mogoče so imele pred 15 leti ženske težave s komolci, ker so bile žogice težke in so jih zato za ženske spremenili. A zdaj smo fizično tako dobro pripravljene, da se take poškodbe ne bi zgodile," se je čudila poljska igralka.

"Obenem takih v Evropi sploh ne moremo kupiti. Če pa jih že dobimo v trgovini, niso enake, kot se uporabljajo na tem turnirju. Ko doma treniram za OP ZDA, treniram z moškimi žogicami. Ženske žogice je res težko nadzorovati." Z njimi sicer dekleta igrajo tudi na ameriških in kanadskih turnirjih pred OP ZDA. Iga je tako v Cincinnatiju kot Torontu izpadla že v osmini finala.

Iga Swiatek je letos drugič osvojila Roland Garros, na OP ZDA pa se 21-letnica še ni prebila dlje od četrtega kroga. Foto: Reuters Javni protest Swiatekove je podprla tudi četrta na jakostni lestvici Španka Paula Badosa. "Povsem se strinjam z njo. Zelo neprimerno tako za igralke kot za spektakel. Potem pa se pritožujete, da delamo veliko napak in je v naši igri manj taktiziranja. A me se moramo na hitrih igriščih ukvarjati z žogicami, ki jih je nemogoče nadzorovati."

Craig Tyzzer, dolgoletni trener Ashleigh Barty, ki je osvojila OP Avstralije, OP Francije in Wimbledon, ne pa tudi OP ZDA, je prepričan, da je razlog prav v žogicah. "Te žogice so grozne za nekoga, kot je Ash. Zaradi njih je morala uporabljati celo drug lopar," je dejal Tyzzer. Zmagovalka letošnjega Melbourna je medtem sicer končala kariero.

Podpredsednica OP ZDA Amy Binder je potrdila, da je odločitev za lažje žogice del skrbi za preprečevanje poškodb. "Te zmanjšujejo verjetnost poškodb roke, komolca, rame in zapestja. Bomo pa to problematiko spremljali in o njej razglabljali še naprej, tako z našimi športniki kot s strokovnjaki za športno znanost."

OP ZDA se začne 29. avgusta in so bo končalo 11. septembra.