Hinavščina med teniškimi igralci

Sezona ATP se začne januarja s turnirji v Avstralij, kjer sledi OP Avstralije, turnir za grand slam. Sezona je res dolga, saj se konča šele novembra, ko sta na sporedu finalni turnir in Davisov pokal.

Spremenil bi nekaj očitnih stvari

V zadnjem času mnogi igralci govorijo, da je ritem turnirjev prenaporen in da to zagotovo pušča posledice pri igralcih. O tej temi se je razgovoril Andy Murray oziroma so ga v intervjuju za The National vprašali, kaj bi spremenil na turneji. "Verjetno urnik. Če bi lahko počel, kar hočem, in če ne bi bilo zavezujočih pogodb, ki bi mi preprečile menjavo urnika, bi naredil nekaj očitnih stvari."

"Zdi se, da je teniški urnik predolg, potem pa igralci zunaj sezone letijo po vsem svetu in igrajo ekshibicijske dvoboje." Foto: Reuters

Škot je bil kritičen do igralcev, ki se pritožujejo nad predolgo in naporno sezono, medtem pa zunaj sezone veselo igrajo ekshibicijske dvoboje.

"Menim, da bi morala prekinitev sezone trajati dlje časa. Ne vem, ali bi želel, da se omejijo ekshibicijski dvoboji. Samo mislim, da so igralci včasih hinavski glede teniškega urnika. Zdi se, da je teniški urnik predolg, potem pa igralci zunaj sezone letijo po vsem svetu in igrajo ekshibicijske dvoboje. To je sicer njihova izbira," je povedal trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

"To se mi zdi nekoliko hinavsko, saj jim ekshibicijskih dvobojev ni treba igrati. In ni jim treba igrati na vsakem turnirju serije ATP. Lahko se odločijo, da ne pridejo v Dubaj in ni jim treba igrati v Indian Wellsu. Seveda to vpliva na njihovo uvrstitev, vendar se lahko odločijo, da ne igrajo. Da, želel bi si, da bi imeli več premora med sezonama. In ne bi prepovedal ekshibicijskih dvobojev. Igralce bi prosil, da naj bodo malce bolj selektivni, ko govorijo o turneji ATP in ko zunaj sezone igrajo ekshibicijske dvoboje. In zdaj jih bo sredi sezone še več," je še povedal 36-letni Škot, trenutno 67. igralec sveta.

Rafael Nadal in Carlos Alcaraz bosta 3. marca v Las Vegasu igrala ekshibicijski dvoboj – Netflix Slam. Foto: Guliverimage

Zdaj so ekshibicijski turnirji že tudi med sezono

Nekateri igralci so tudi letos igrali na nekaterih ekshibicijskih turnirjih zunaj sezone, vendar se ti dogodki pojavljajo tudi med sezono. Februarja je potekal Ultimate Tennis Showdown, Rafael Nadal in Carlos Alcaraz bosta na začetku marca igrala na turnirju Netflix Slam. Prav tako bo na sporedu zloglasni Six Kings Slam. Tam bodo igrali Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Đoković, Daniil Medvedev, Jannik Sinner in Holger Rune. Turnir se bo odvijal oktobra v Savdski Arabiji.

Preberite še: