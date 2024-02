Nenavadno srečanje na letalu

Lahko bi rekli, da sta se Novak Đoković in Rafael Nadal večkrat srečala na teniškem igrišču kot na letalu. Tokrat pa sta si pot prekrižala prav tam, Srb in Španec sta namreč z istim letalom potovala v ZDA, kjer ju čaka pomemben turnir.

Rafael Nadal in Novak Đoković sta se v zadnjih 20 letih vseskozi srečevala na teniških igriščih. A z gotovostjo vam lahko zatrdimo, da sta si večkrat zrla iz v oči v oči na teniškem igrišču kot v zraku. Ravno zato je prvi igralec sveta na Instagramu delil fotografijo skupaj z Nadalom. Legendi svetovnega tenisa sta se namreč srečali na istem letu na poti v ZDA. "Super družba na poti v ZDA," je zapisal srbski športni zvezdnik.

Novak Đoković Foto: Guliverimage

Đoković prvič po letu 2019

Španec in Srb se pripravljata na turnir serije masters v Indian Wellsu. Đoković je tam slavil petkrat in bo na prestižnem turnirju igral prvič po letu 2019. Za Beograjčana bo to šele tretji turnir v sezoni in prvi po OP Avstralije, ko je v polfinalu izgubil proti Janniku Sinnerju.

Rafa je v ameriški puščavi zmagal trikrat, njegova zadnja zmaga pa je stara že več kot deset let (2013). Majorčan je nazadnje v Indian Wellsu igral leta 2022, ko je v četrtfinalu premagal Nicka Kyrgiosa, v polfinalu pa je bil boljši od rojaka Carlosa Alcaraza. V finalu ga je premagal Taylor Fritz.

Sedemintridesetletnik se je letos vrnil po dolgi odsotnosti, potem ko so ga pestile poškodbe. Letos je igral turnir v Brisbanu, kjer se je prebil do četrtfinala. Na turnirju je staknil manjšo raztrganino mišice. Ni želel tvegati, zato je izpustil OP Avstralije in odšel domov na zdravljenje.

Rafa in Nole sta do zdaj igrala 59 medsebojnih dvobojev, s 30:29 pa vodi Đoković.

