Je to sploh še normalno? 140 tisoč evrov za le nekaj minut.

Ste si kdaj želeli, da bi vam na nasprotni strani teniškega igrišča stal Rafael Nadal ali Carlos Alcaraz? V Las Vegasu bodo ljubiteljem tenisa to omogočili, a za enormne zneske. Kar je še bolj zanimivo – najdražji termini so že razprodani.

Rafael Nadal in Carlos Alcaraz bosta 3. marca v Las Vegasu igrala ekshibicijski dvoboj – Netflix Slam. Dogodek gosti MGM Resorts, tekma pa bo v areni Michelob ULTRA v letovišču in igralnici Mandalay Bay v Las Vegasu v Nevadi.

Poleg obeh Špancev bodo tam tudi drugi legendarni teniški igralci, med njimi Andre Agassi, Andy Roddick, Jim Courier, Mary Joe Fernández in Patrick McEnroe, brat bolj znanega Johna McEnroeja. Oba glavna zvezdnika sta v svojih najavah povedala, da se že veselita izjemnega dogodka, in oba sta prepričana, da bo to izjemen teniški večer. Za ekshibicijski dvoboj pa bosta dobila lep kupček ameriških dolarskih bankovcev.

Carlos Alcaraz in Rafael Nadal Foto: Guliverimage

150 tisoč dolarjev za le nekaj minut

Na svoj račun bodo prišli tudi gledalci z debelimi denarnicami, saj bodo lahko igrali z Rafaelom Nadalom ali Carlosom Alcarazom. Cena je vrtoglava. Nekajminutno zasebno srečanje z Nadalom in Alcarazom jih bo stalo neverjetnih 150 tisoč dolarjev (okrog 140 tisoč evrov).

Vsi ti termini so že razprodani, medtem ko je še na voljo skupinska vadba, ki stane 50 tisoč dolarjev (46 tisoč evrov). Mogoče je tudi skupinsko igranje z vrhunskima ameriškima igralcema Francesom Tiafoejem in Taylorjem Fritzom, kar nanese 25 tisoč dolarjev (23 tisoč evrov) na osebo.

Alcaraz in Nadal sta se pred tem turnirjem poškodovala, a po zadnjih informacijah, ki sta jih delila na družbenih omrežjih, bosta oba nared za igranje. Alcaraz si je pred nekaj dnevi grdo zvil gleženj, a očitno vendarle ne gre za tako hudo poškodbo.

Preberite še: