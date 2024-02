Alcaraz nared za Indian Wells

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz bo pripravljen za nastop na prvem turnirju serije masters v sezoni v Indian Wellsu, ki se bo začel 6. marca. To je 20-letnik na Instagramu potrdil po pregledu gležnja, ki si ga je poškodoval na turnirju v Rio de Janeiru.

Dvajsetletnik iz Murcie je moral v noči s torka na sredo predati dvoboj proti domačinu Thiagu Monteiru pri izidu 1:1 v prvem nizu, potem ko mu je v drugi točki obračuna obrnilo gleženj.

Alcaraz je predstavnikom medijev dejal, da poškodba najverjetneje ni resna, po pregledu z magnetno resonanco pa je to danes potrdil prek družbenih omrežij.

"Ravnokar sem opravil pregled gležnja z magnetno resonanco. Po posvetu z zdravnikom in fizioterapevti smo ugotovili, da imam zvin gležnja druge stopnje," je dejal dvakratni zmagovalec turnirjev za grand slam in dodal: "Nekaj dni moram počivati, potem pa se vidimo v Las Vegasu in Indian Wellsu."

Alcaraz bo pred prihodom v Indian Wells 3. marca v prestolnici igralništva odigral še ekshibicijski dvoboj proti rojaku Rafaelu Nadalu. Tudi ta se bo po poškodbi, ki jo je utrpel na začetku leta v Brisbanu, vrnil na prvem mastersu sezone v kalifornijski puščavi.

Tam bosta med drugimi zvezdniki igrala tudi prvi igralec sveta, Srb Novak Đoković, in zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije in turnirja v Rotterdamu, Italijan Jannik Sinner.

