Konec je: mnogi so menili, da mu je samo škodila

Ko je postalo jasno, da sta Matteo Berrettini in Melissa Satta v zvezi, je to v Italiji dvignilo kar precej prahu. Mnogi so menili, da 38-letna dama, ki je od njega deset let starejša, njemu in njegovi športni karieri bolj škoduje kot koristi.

Melissa Satta ga je večkrat spremljala na turnirjih. Foto: Guliverimage

"Ne maram govoriti o zasebnem življenju"

"Pričakoval sem to vprašanje. Z Melisso nisva več skupaj. Še vedno imava lep odnos in drug drugega spoštujeva. Dlje od tega ne bom šel, ker ne maram govoriti o zasebnem življenju," je na novinarski konferenci preko spleta povedal italijanski teniški igralec in s tem končal govorice, ki so se pojavljale v zadnjih tednih.

Po pisanju italijanskega tednika Oggi si je znana vplivnica želela z Matteom ustvariti družino, a on naj še ne bi bil pripravljen na ta korak. To pa naj bi bil glavni razlog, da sta se odločila, da gresta vsak svojo pot.

Melissa Satta je imela že kar nekaj partnerjev iz sveta športa. Foto: Guliverimage

Satta ima precej pestro preteklost

Deset let starejša lepotica, po rodu iz Bostona, je nekdanja žena ganskega nogometaša Kevina-Princa Boatenga. Melissa Satta je tudi nekdanja partnerica slovitega italijanskega nogometaša Christiana Vierija, skupaj z Boatengom je preživela več let in mu leta 2014 rodila sina Maddoxa, do lani pa je bila v zvezi s podjetnikom Mattio Rivettijem.

Zaročena je bila tudi s poslovnežem Gianluco Vacchijem, leta 2011 pa so jo našli v družbi pokojnega košarkarskega asa Kobeja Bryanta.

Matteo Berrettini bi se rad vrnil med najboljše. Foto: Guliverimage

Berrettini se vrnil se je k osnovam

Matteo Berrettini, nekdaj šesti igralec sveta in finalist Wimbledona iz leta 2021, se v zadnjem času ubada s poškodbami. Za to naj bi po njegovih besedah kriv psihični in fizični stres. V zadnjem času je razširil svojo ekipo, ki bi mu pomagala, da bi se vrnil v vrh svetovnega tenisa.

Trenutno 129. igralec sveta ima namen igrati na turnirju serije Challenger v Phoenixu, preden se bo osredotočil na turnir serije masters v Miamiju. V kvalifikacijah Indian Wellsa ne bo igral, ampak se bo raje začel pripravljati na sezono na pesku.

"Trenutno me uvrstitev na lestvici ne zanima toliko. Bolj me zanima, da bi spet igral z najboljšimi igralci," je povedal 27-letnik, ki je najtežje trenutke preživljal na OP ZDA in mesece za tem. "Počutil sem se izčrpanega. Začel sem pri osnovah. Poskušal sem razumeti, zakaj rad igram tenis. Graditi je treba dan za dnem."

