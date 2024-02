Skrb vzbujajoči prizori, kdaj se bo lahko vrnil? #video

Turnir v Riu de Janeiru se je za Carlosa Alcaraza končal precej klavrno, potem ko si je že v drugi točki dvoboja s Thiagom Monteirom grdo zvil gleženj in padel po tleh. Hitro se je videlo, da poškodba ni nedolžna, saj mu je gleženj kmalu močno zatekel.

Kmalu je spoznal, da ne bo mogel igrati

Špancu so med zdravniškim odmorom močno prelepil gleženj. Vrnil se je na igrišče in proti nasprotniku osvojil tri zaporedne točke ter celo odvzel servis. V drugi igri je bilo očitno, da bo težko nadaljeval v takšnem ritmu. Monteiro mu je odvzel servis, takrat pa je drugi igralec sveta spoznal, da ne bo šlo, in predal dvoboj.

Carlos Alcaraz je razočaran zapustil igrišče.

Carlos Alcaraz limping out of the stadium before leaving on a golf cart.



Carlitos looks worried about the ankle & that makes me worried.



He apologizes for not being able to sign any autographs. The guy has a heart of gold.



Come back stronger. Vamos 🙏pic.twitter.com/RXDnC1quGv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 21, 2024

"Fizioterapevt mi je dejal, naj poskusim igrati nekaj iger in vidim, kakšni so občutki. Po nekaj točkah v prvi in drugi igri sem videl, da ni nič bolje. Čutil sem bolečino, nisem se mogel dobro gibati. Vedel sem, da ne bom mogel nadaljevati brez bolečin in da bo še huje, če bom nadaljeval tako zahteven in dolg dvoboj. Zato sem odločil, da dvoboj predam," je povedal nesrečni Španec, ki pa je dal takoj vedeti, da ni bilo krivo igrišče.

"Ni bilo problema z igriščem, poškodoval sem se pri spremembi smeri in to se zgodi na takšni podlagi," je dodal Španec, ki je po padcu počasi vstajal, odšepal na stol in si čez obraz položil brisačo, preden je do njega prišel trener.

Carlos Alcaraz še ne ve, kdaj se bo lahko vrnil. Foto: Guliverimage

Ne vedo še, kako hudo je

Lani se je Alcaraz na tem turnirju prebil do finala, zadnji turnir pa je igral v Buenos Airesu, ko je nekoliko presenetljivo izpadel v polfinalu. Dvajsetletni teniški igralec ima zdaj nekaj več kot dva tedna časa, če bo želel braniti zmago na turnirju v Indian Wellsu. Pred tem naj bi v Las Vegasu igral ekshibicijski dvoboj z Rafaelom Nadalom.

"Ne vem še, ali bom takrat lahko igral. Jutri imam test gležnja. Videli bomo, ali je kaj resnega. Fizioterapevt mi je rekel, da misli, da ni nič hujšega. Mislijo, da imam dovolj časa, da si opomorem, in da bom pripravljen za dvoboj (z Nadalom, op. p.). Ampak nikoli ne veš, bomo videli," je po dvoboju povedal Alcaraz.

