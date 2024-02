Hrvatica presenetila zmagovalko OP Avstralije #video

Čeprav je ta poraz presenetljiv, je 27-letna Donna Vekić tista, ki dominira v medsebojnih obračunih med igralkama, saj je od leta 2016 dobila šest od osmih medsebojnih dvobojev.

V naslednjem krogu jo čaka dvoboj z Romunko Sorano Cirstea za svoj prvi četrtfinale WTA 1000 v karieri.

