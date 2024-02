Nikoli več se ni vrnil: razkril je, kaj mu je naredil ruski policist

Andy Roddick je na platformi X razkril nenavadno izkušnjo še iz časov, ko je bil profesionalni igralec. Leta 2006 ga je namreč na ulicah Moskve oropal policist.

Zapis Andyja Roddicka Foto: Platforma X

"Daj mi denar, sicer greš v zapor"

"Leta 2006 me je na ulicah Rusije oropal policist, ko smo igrali Davisov pokal. To je resnična zgodba," je zapisal Roddick, ki je medtem ta zapis že umaknil. A mediji so njegovo zgodbo "pograbili".

"Prišel je in me vprašal, koliko imam gotovine. Odgovoril sem, da 300 dolarjev. Preprosto je rekel: 'Daj mi denar, sicer greš v zapor'. Plačal sem mu in je šel svojo pot," je zapisal Roddick in ob tem priznal, da se nikoli več ni vrnil v Rusijo.

Andyja Roddicka je v odločilnem dvoboju premagal Dimitrij Tursunov. Foto: Guliverimage

Razkril je, da si je v tistem trenutku želel samo varno priti od tam in da se je zaradi tega odločil, da ne bo delal nobene "scene". Zato se je odločil, da o tem incidentu sploh ne bo govoril. "Želel sem si opraviti svoje delo in varno priti od tam," je še povedal Američan.

Tistega leta je ruska reprezentanca zmagala v Davisovem pokalu. Takrat je v velikem finalu premagala Argentino s 3:2. V polfinalu pa so igrali proti Američanom. Bil je izenačen boj, odločilni dvoboj pa sta takrat igrala Andy Roddick in Dimitrij Tursunov. Zadnji je zmagal z izidom 6:3, 6:4, 5:7, 3:6, 17:15. Tiste zmage se je z ruskimi teniškimi igralci veselil tudi Boris Jelcin, takratni ruski predsednik.

Šest let po incidentu je končal kariero

Andy Roddick je svojo kariero končal leta 2012, svoj zadnji turnir je odigral na OP ZDA, ko ga je v osmini finala premagal Juan Martin del Potro. Danes 41-letni Američan je zmagal na 32 turnirjih, med njimi je tudi turnir za grand slam. Leta 2003 je zmagal OP ZDA. Trikrat je igral tudi v finalu Wimbledona, a mu nikoli ni uspelo zmagati na sveti travi.

