Swiatkova po dobrih dveh urah strla odpor Ribakine

Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je zmagovalka turnirja serije WTA 1000 v Dohi. V finalu turnirja z nagradnim skladom 2.978.062 evrov je premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino s 7:6 (8), 6:2 in se podpisala pod 18. lovoriko v karieri.

Dvoboj je trajal dve uri in 17 minut, odločilen pa je bil prvi niz, ki ga je po preobratu dobila 22-letnica iz Varšave. V njem je zaostajala že z 1:4, a se sprva vrnila. Ribakina je nato pri 6:5 znova servirala za prvi niz, a je bila prva igralka sveta vnovič uspešna pri iskanju odvzema servisa in izsilila podaljšano igro.

Tudi v tej je ubranila žogico za niz dve leti starejše tekmice, nato pa izkoristila svojo četrto in po skoraj uri in pol povedla. V drugem nizu je bila nato Poljakinja prepričljiva in se z novima dvema "brejkoma" podpisala pod prvo letošnjo lovoriko.

Skupno je to njena 18. turnirska zmaga, v finalu je izgubila le štirikrat. Ribakina je igrala v 17. finalu in desetič ostala brez lovorike. Pred tednom dni je bila sicer najboljša v finalu Abu Dabija.