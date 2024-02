Favoritki v finalu Katarja

Na teniških turnirjih tega tedna se igrajo odločilni dvoboji. Poljakinja Iga Swiatek in Kazahstanka Jelena Ribakina sta finalistki turnirja WTA v Dohi.

Iga Swiatek si je finale izborila brez boja, saj je Čehinja Karolina Pliškova predala dvoboj zaradi bolečin v hrbtu, Jelena Ribakina pa je bila boljša od Rusinje Anastazije Pavljučenkove s 6:2 in 6:4. Dvaindvajsetletna Iga, sicer številka 1 na lestvici WTA, bo v prestolnici Katarja naskakovala 18. turnirsko zmago in prvo v letu 2024. Dve leti starejša Ribakina bo skušala doseči osmo zmago in drugo letos, potem ko je bila najboljša v Brisbanu.

Doha, WTA (2.978.062 evrov):



Polfinale:

Iga Swiatek (Pol/1) - Karolina Pliškova (Češ) - predaja;

Jelena Ribakina (Kaz/3) - Anastazija Pavljučenkova (Rus) 6:2, 6:4.