Hrvaški velikan je uradno končal teniško kariero

"Dragi prijatelji, upam, da vas ta objava najde dobre volje in z močnim bekendom. Nekateri so opazili, da je minilo že kar nekaj časa, odkar sem igral na turnirjih, in še vedno me vsak dan sprašujejo, če in kdaj bom nazaj na igriščih. Žal mi je, da vas bom razočaral, a s tem želim to uradno potrditi konec kariere," je dejal Karlović.

Na turnirjih za grand slam je najboljši rezultat dosegel v Wimbledonu, kjer je leta 2009 igral v četrtfinalu. Na OP Avstralije in OP ZDA se je prebil do drugega tedna, kjer je igral v osmini finala, medtem ko je bil njegov najboljši rezultat na Roland Garrosu tretji krog v letih 2014 in 2016, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Bil je del hrvaške reprezentance, ki je leta 2005 osvojila Davisov pokal, bil je tudi v finalu istega tekmovanja leta 2016, ko je Hrvaško v Zagrebu premagala Argentina s 3:2.

Od dvobojev je zagotovo v spominu ljubiteljev tenisa ostala zmaga na osrednjem igrišču Wimbledona leta 2003, ko je premagal Avstralca Lleytona Hewitta, takratnega branilca naslova v All England Clubu.

Karlović je upokojitev dočakal tudi s pozitivnim izidom proti trenutno najboljšemu na svetu Novaku Đokoviću. Proti srbskemu zvezdniku v medsebojnih dvobojih vodi z 2:1.

"Ostal bom blizu tenisa in poskušal deliti svoje znanje in izkušnje na turneji z novimi generacijami teniških igralcev," je dodal Karlović.

