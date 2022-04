Fernandes je moštvo iz Manchestra okrepil konec januarja 2020 in takoj postal eden ključnih nogometašev 20-kratnih angleških prvakov. V tem času je odigral 117 tekem ter dosegel 49 golov in 39 podaj. To sezono se je na 27 tekmah devetkrat vpisal med strelce in prispeval šest podaj.

Napadalno usmerjeni vezist je bil eden ključnih mož ob zmagi Portugalske v dodatnih kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju, ko je v finalu proti Severni Makedoniji dosegel oba zadetka (2:0). Za Portugalsko je sicer zbral 42 nastopov in dosegel osem golov.