Federer pred finalom z Đokovićem: To bo še zanimivo

Danes zvečer bodo zagotovo na svoj račun prišli ljubitelji tenisa, potem ko se bosta med seboj udarila dva velika rivala. Dvoboj bo še toliko bolj zanimiv, saj bosta Roger in Novak prvič po januarju leta 2016 prekrižala loparje. Nazadnje sta igrala na OP Avstralije v polfinalu, kjer je po štirih nizih slavil Srb.

Novak Đoković je motiviran, kot že dolgo ni bil. Foto: Guliver/Getty Images

Turnir v Cincinnatiju Đokoviću veliko pomeni. Ne samo zaradi samozavesti, ki jo pred OP ZDA še kako potrebuje, ampak tudi zaradi tega, ker je to še edini turnir serije masters, ki mu manjka v vitrini. Postal bi lahko prvi igralec, ki je zmagal na vseh turnirjih serije masters. Novak je v državi Ohio že petkrat igral v finalu, a vedno ostal praznih rok. Trikrat ga je v finalu premagal prav Roger Federer, ki je v Cincinnatiju zmagal že sedemkrat.

Kockice se počasi sestavljajo

Novak verjame, da ima dovolj samozavesti, da lahko končno vzame lovoriko v Cincinnatiju. Zadnji zmagovalec Wimbledona je povedal, da se ne obremenjuje s tem, da na tem prizorišču še ni zmagal.

"Nasprotno, to me samo še dodatno motivira, čeprav je to tukaj že moj šesti finale. Do zdaj mi ni uspelo preskočiti te ovire. V zadnjih mesecih igram boljši tenis, kot sem ga leto pred tem. Bile so poškodbe, odmor in operacija. Kockice se počasi sestavljajo in pričakujem, da bom igral blizu svojega maksimuma, če ne kar svoj maksimum. To bo zelo težek dvoboj proti Federerju," je za RTS povedal trenutno deseti igralec sveta.

Roger Federer bo v Cincinnatiju igral v osmem finalu. Foto: Guliver/Getty Images

Federer bo naredil vse

Težek dvoboj pričakuje tudi veliki Roger Federer, za katerega bo to že osmi finale v Cincinnatiju. V primeru zmage bi v svojo statistiko vpisal že neverjetno 99. turnirsko zmago. Baselčan je priznal, da mu številke veliko pomenijo.

"Seveda mi pomenijo. Zvečer lahko osvojim 99. turnirsko lovoriko in osmo v Cincinnatiju. Naredil bom vse, da se po dvoboju številke spremenijo," je uvodoma povedal 37-letni Švicar, ki je vesel, da bo v finalu igral prav proti Đokoviću.

Švicar je imel lažje delo Roger Federer se je v finale prebil po predaji Davida Goffina. Foto: Guliver/Getty Images

"Imava priložnost, da obudiva rivalstvo, ki traja že dolga leta. Lepo je videti, da se je vrnil. Osvojil je Wimbledon in zdaj je v finalu še enega velikega turnirja. To bo še zanimivo," je po uvrstitvi v finale povedal Federer. Ta je ima v polfinalu lažje delo kot Nole, saj je odigral le en niz, potem pa je David Goffin moral zaradi poškodbe zapestja predati dvoboj.