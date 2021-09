Evropa brez težav osvojila Laverjev pokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipa Evrope je prišla do gladke zmage. Foto: Guliverimage

Evropski teniški igralci so še četrtič v prav toliko izdajah osvojili Laverjev pokal. V boju s selekcijo sveta so že po prvem obračunu zadnjega dne v ameriškem Bostonu zbrali dovolj točk za doslej najbolj zanesljivo zmago na neuradnem teniškem Ryderjevem pokalu.

Na koncu so Evropejci, ki jih s strani vodi Šved Björn Borg, slavili s 14:1. Edino točko je selekciji sveta prinesla ameriško-kanadska dvojica John Isner/Denis Shapovalov v petek na prvi dan tekmovanja. Vse preostale obračune, tako posamične kot tiste v dvojicah, so dobili igralci s stare celine.

Odločilne točke sta Evropi danes zagotovila Rus Andrej Rubljov in Nemec Alexander Zverev v dvojicah proti Reillyju Opelki in Shapovalovu. Slavila sta s 6:2, 6:7 (4), 10:3. Zadnji trije posamični dvoboji tako niso bili več potrebni.

Za izrazito favorizirano Evropo so tokrat poleg Rubljova in Zvereva igrali še Rus Danil Medvedjev, Grk Stefanos Cicipas, Italijan Matteo Berrettini ter Norvežan Casper Ruud, prav vsi pa so na lestvici ATP med najboljšimi 10.

Ekipo sveta, ki jo je izbral Američan John McEnroe, so poleg Opelke, Isnerja in Shapovalova zastopali še Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Argentinec Diego Schwartzman in Avstralec Nick Kyrgios.

Tekmovanje pripravlja podjetje švicarskega zvezdnika Rogerja Federerja. Foto: Guliverimage

V preteklih letih bolj izenačeno

Prvi trije obračuni Evrope in sveta so bili bolj izenačeni kot letošnji. Prvega leta 2017 so tenisači stare celine dobili s 15:9, naslednje leto so slavili s 13:8, leta 2019 pa 13:11. Lani je turnir zaradi pandemije novega koronavirusa odpadel. Naslednje leto bo ta pokal potekal v Londonu.

Laverjev pokal je moški teniški turnir, na katerem se meri po šest evropskih igralcev proti šestim iz preostanka sveta. Tekmovanje poteka tri dni, vsak dan so odigrani trije posamični dvoboji in en obračun dvojic. Prvi dan je zmaga vredna eno točko, drugi dan dve in zadnji dan tri. Za zmago je potrebnih 13 točk.

Tekmovanje sicer pripravlja podjetje Švicarja Rogerja Federerja v sodelovanju s teniškima zvezama Avstralije in ZDA ter Združenjem poklicnih igralcev (ATP).