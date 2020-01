Francozi, Japonci in Argentinci začeli z zmagami

Argentini sta zmago med dvojicami in v dvoboju s Poljsko zagotovila Maximo Gonzalez in Andres Molteni.

Argentini sta zmago med dvojicami in v dvoboju s Poljsko zagotovila Maximo Gonzalez in Andres Molteni. Foto: Getty Images

Drugi dan novoustanovljenega ekipnega teniškega pokala ATP so v svojem prvem dvoboju do zmag prišle Francija, Japonska in Argentina. Francozi so v skupini A z 2:1 v zmagah ugnali Čilence, Japonci so v skupini B s 3:0 nadigrali Urugvajce, Argentinci pa so v skupini E z 2:1 premagala Poljake.

V Brisbanu sta Franciji točki iz posamičnih dvobojev prinesla Benoit Paire in Gael Monfils, Čilenci pa so dobili dvoboj dvojic. V tej skupini igrata še Srbija in Južna Afrika.

Japonci so v skupini B v Perthu, kjer igrata še Španija in Gruzija, brez težav dobili vse tri dvoboje proti Urugvajcem.

V Sydneyu sta posamična dvoboja za Argentino in Poljsko dobila Guido Pella in Hubert Hurkacz, Argentini pa sta zmago med dvojicami in v dvoboju s Poljsko zagotovila Maximo Gonzalez in Andres Molteni. V skupini E sta še Avstrija in Hrvaška.

Na pokalu ATP sodeluje 24 reprezentanc, ki so razdeljene v šest skupin, zmagovalci vsake ter še najboljši drugouvrščeni pa se bodo uvrstile v četrtfinale in potem bodo igrali na izpadanje. Finale bo 12. januarja.

Izidi, pokal ATP, drugi dan: Brisbane, skupina A

Francija - Čile 2:1

Benoit Paire (Fra) - Nicolas Jarry (Čil) 6:7 (3), 6:3, 6:3;

Gael Monfils (Fra) - Cristian Garin (Čil) 6:3, 7:5;

Nicolas Jarry/Cristian Garin (Čil) - Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin (Fra) 7:5, 6:2; Perth, skupina B

Japonska - Urugvaj 3:0

Go Soeda (Jap) - Martin Cuevas (Uru) 6:1, 6:3;

Yoshihito Nishioka (Jap) - Pablo Cuevas (Uru) 6:0, 6:1;

Toshihide Matsui/Ben McLachlan (Jap) - Pablo Cuevas/Ariel Behar (Uru) 7:6 (5), 6:4; Sydney, skupina E:

Argentina - Poljska 2:1

Guido Pella (Arg) - Kamil Majchrzak (Pol) 6:2, 2:6, 6:2;

Hubert Hurkacz (Pol) - Diego Schwartzman (Arg) 4:6, 6:2, 6:3;

Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Arg) - Hubert Hurkacz/Lubasz Kubot (Pol) 6:2, 6:4.

Preberite še: