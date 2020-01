Novak Đoković prosi za nenavadno pomoč #video

Tekmovalnost Novaka Đokoviča nikoli ni bila sporna. To je večkrat dokazal na največjih turnirjih, potem ko ne popušča do zadnje točke. Zaradi tega so mu v karieriuspeli veliki preobrati. Eden izmed zadnjih je bil na primer lani v Wimbledonu, ko je v finalu proti Rogerju Federerju rešil dve zaključni žogici in na koncu zmagal.

Mini tennis match point between Marko and me. Was the last ball in or out? Please help us out. It’s VERY important 😃🙌🏼🙏🏼 pic.twitter.com/P5KOws8tr5 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 3, 2020

Z bratom se ne moreta zmenit

Tokrat ni šlo za pomemben turnir, ampak samo za mini tenis na treningu med njim in njegovim bratom Markom. Prišlo je do zaključne žogice in dolge izmenjave … Zadnji udarec pa je bil zelo na meji. Novak je bil prepričan, da je bila žogica v polju, medtem ko je bil Marko prepričan, da je bila žogica zunaj. "Zaključna žogica med Markom in mano. Je bila zadnja žogica noter ali zunaj? Prosim, pomagajte. To je zelo pomembno," je na svoj profil zapisal Novak Đoković.

Njegova tekmovalnost ni bila nikoli sporna. Foto: Gulliver/Getty Images

Đokovića v soboto čaka prvi dvoboj

Dvaintridesetletni Beograjčan je trenutno v Brisbanu, kjer igra ATP pokal. Gre za moško ekipno tekmo med reprezentancami, podobno kot Davisov pokal. Sodeluje 24 ekip, tekmovanje pa traja deset dni. Novak bo prvič na igrišče stopil v soboto dopoldne po slovenskem času, ko bo se bo Srbija udarila z Južno Afriko. Nole pa bo igral proti Kevinu Andersonu.

Novak Đoković in njegov nekdanji trener Boris Becker.. Še vedno sta dobra prijatelja. Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjih dneh je bilo veliko govora, da bi Davisov pokal in ATP pokal združili. S tem se strinja srbski teniški zvezdnik. "Dobro bi bilo, da bi imeli eno tekmovanje, kot neki super svetovni pokal ali kakorkoli bi ga imenovali. Vemo, da se to ne bo zgodilo prihodnje leto, ampak če bosta Mednarodna teniška zveza (ITF), ki organizira Davisov pokal in ATP skupaj delala na temu, bi se to lahko zgodilo leta 2022."

"Upam, da bo prišlo do tega, saj se igralci težko zavežejo, da bodo igrali na obeh ekipnih tekmovanjih – Davisov pokal in ATP pokal. Loči ju šest tednov, tako da ne pomagajo sebi in tudi marketinško ni zanimivo," je pred dnevi povedal 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.