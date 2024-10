Dominic Thiem čustven na poslovilni prireditvi na Dunaju

Thiem in Zverev sta se pomerila v finalu odprtega prvenstva ZDA 2020 v New Yorku, kjer se je Thiem neverjetno vrnil po dveh nizih zaostanka in dosegel največji uspeh v svoji teniški karieri. Osvojil je namreč svoj edini turnir za veliki slam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dogodek na Dunaju je privabil pet tisoč gledalcev, poseben gost pa je bil legendarni nemški zvezdnik Boris Becker. Thiem je razmišljal o svoji prihajajoči upokojitvi: "Seveda ne bo minilo brez pompa. Zgodilo se bo enkrat prihodnji teden."

Enaintridesetletnik bo nastopil na turnirju ATP na domačih tleh na Dunaju, v torek pa ga čaka prvi dvoboj proti Italijanu Lucianu Darderiju.

Zverev, prvi nosilec turnirja, je izrazil obžalovanje zaradi Thiemovega slovesa od tenisa. "Najprej in, kar je najpomembneje, bi rad povedal, da bom na turneji izgubil prijatelja, seveda pa sva skupaj odigrala tudi najboljše tekme," je dejal Zverev. "Upam, da mu bo čez leto ali dve postalo dolgčas in se bo vrnil na turnejo."

Po tekmi se je Becker pridružil Thiemu na osrednjem igrišču za zabavno tekmovanje. Večer se je končal s prisrčnim poklonom Thiemovi karieri, ki je vseboval videoposnetke njegovih dosežkov in čestitke teniških velikanov Novaka Đokovića, Rafaela Nadala in Rogerja Federerja.

