Đoković že kritičen: Samo povem, kaj je prav in kaj ni

Novak Đoković je bil na OP ZDA izključen, ko je v vrat zadel sodnico. Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi on je samo človek in ima napake

Novak Đoković v Francijo prihaja z najboljšo mogočo popotnico – z zmago na turnirju serije masters v Rimu – in velja za enega glavnih favoritov za zmago. Srbski teniški zvezdnik pa mora še vedno razlagati nesrečni pripetljaj na OP ZDA, ko je sodnico zadel v vrat in bil zaradi tega izključen.

"Bolj bom pazil, ko bom udaril žogico. To bom imel po New Yorku vedno v mislih. Seveda, pazil bom, da ne ponovim te napake. Zgodilo se je, kar se je. To sem moral sprejeti in iti dalje," je uvodoma povedal Nole, ki je priznal, da je bil šok tudi zanj, a to ni negativno vplivalo nanj. "Potrudil se bom, da bom imel čim manj negativnih reakcij, ampak tudi jaz sem samo človek in imam napake kot vsi drugi."

Kako bodo na njegovo igro vplivale nove žogice? Foto: Gulliver/Getty Images

Na letošnjem OP Francije so precej prahu dvignile nove žogice (organizatorji so zamenjali proizvajalca žogic – Wilson, op. p.). Te so po besedah mnogih igralcev težje. Rafael Nadal, 12-kratni zmagovalec OP Francije, je celo opozarjal na morebitne poškodbe ramena. Kaj pa glede tega pravi prvi igralec sveta?

"Prvič bomo igrali z žogicami Wilson na pesku. Težke so, ampak dejstvo je, da je zelo hladno. Pesek je težek in vlažen. To moramo sprejeti, zato smo tudi vsi prišli prej, da bi se navadili na tukajšnje razmere," je bil glede tega razmeroma kratek Đoković.

Ljudje so v strahu

Veliko več je govoril o novem koronavirusu. Na globalni ravni ga najbolj moti, da se vse preveč govori samo o ukrepih in ne o rešitvah in da so ljudje v strahu. "Vse ukrepe poznamo že na pamet, ampak ne slišimo strokovnjakov, kako okrepiti svoj imunski sistem. Očitno obstaja razlog, da tega ne govorijo. Mislim, da bi to ljudem koristilo, ker so v strahu. Toliko je različnih informacij, da to ljudi drži v strahu," je povedal 33-letni Beograjčan, ki je že prebolel novi koronavirus.

"Nisem strokovnjak, a smo povem, kaj je prav in kaj ni." Foto: Gulliver/Getty Images

Zakaj igralcem ne dajo še ene možnosti?

V začetku tedna je bila odmevna zgodba o bosanskem igralcu Damirju Džumhurju, potem ko so ga izključili s turnirja, ker naj bi bil njegov trener domnevno pozitiven. Naslednji dan je trener doma naredil dva testa in bil obakrat negativen. V ekipi Džumhurja so se odločili, da bodo pravico iskali na sodišču. Nad to potezo francoskih organizatorjev je bil razočaran tudi Đoković.

"To je bilo zelo nepošteno do Džumhurja. Ne samo z njim, prav tako sem slišal, da je tudi Vredasco (Fernando, op.p.) izključen. Ni mi jasno, zakaj igralcem ne dovolijo, da čez 24 ur naredijo še en test. Mislim, da bi bilo to logično. Pravijo, da je veliko testov lažno pozitivnih, celo 50 odstotkov. Nisem strokovnjak, a smo povem, kaj je prav in kaj ni. Žal mi je za igralce, ki so se pripravljali in bili negativni. Nato so prišli sem, bili pozitivni in izključeni. Po dnevu ali dveh pa so bili spet negativni. Tudi organizatorjem ni lahko, ko morajo na dan opraviti na stotine, tisoče testov, ampak vseeno … Če je čas, morajo igralcem dati možnost, da naredijo še en test," je še povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković je v Parizu treniral z Dominicom Thiemom