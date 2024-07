Đoković v tretjem krogu čaka Avstralec

Sobota prinaša nove razburljive dvoboje, ki bodo zagotovo pritegnili pozornost teniških navdušencev. Veliko pozornosti bo zagotovo vzbudil Novak Đoković, ki se je brez težav prebil do tretjega kroga tekmovanja. Tokrat bo njegov nasprotnik Avstralec Alexei Popyrin. Do zdaj sta igrala dva medsebojna dvoboja in oba je dobil Srb.

Andy Murray, britanski teniški junak, se bo skupaj s partnerko Emmo Raducanu pomeril v mešanih dvojicah. Murray, ki je na robu teniškega slovesa, bo znova stopil na igrišče številka 1, potem ko je imel v četrtek čustveno slovo v moških dvojicah.

Zanimivi dvoboji:

Cameron Norrie (VBr) - Alexander Zverev (Nem, 4)

Alexei Popyrin (Avs) - Novak Đoković (Srb, 2)

Taylor Fritz (ZDA, 13) - Alejandro Tabilo (Čil, 24)

Lucas Pouille (Fra) - Alex de Minaur (Avs, 9)

Holger Rune (Dan, 15) - Quentin Halys (Fra)



