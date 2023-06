Tokrat zaradi nespoštovanja in žvižganja ni ostal tiho #video

Novak Đoković se je v petek po treh nizih uvrstil v osmino finala, potem ko je po treh nizih premagal Alejandra Davidovicha Fokino 7:6 (4), 7:6 (5) in 6:2. Đoković, ki je v Parizu do zdaj dvakrat zmagal, še vedno velja za enega glavnih favoritov za zmago. Francosko občinstvo pa trenutno ni ravno na njegovi strani.

Novak Djokovic going full Medvedev after the Roland Garros crowd booed him for taking a medical timeout when Davidovich Fokina wasn't even on the court.pic.twitter.com/Z1DBptXTpu