"Imam veliko srečo, da sem veliko zaslužil v življenju"

Poškodbe kot po tekočem traku

V soboto, ko je Srb Novak Đoković igral v 3. krogu OP Avstralije, je obstajala velika skrb, da bi predal dvoboj. A daleč od tega, da je bil on edini, ki se ubada s poškodbami. Eden izmed njih je tudi Rafael Nadal. Španec je tožil nad bolečinami v hrbtu že pred začetkom turnirja. V zadnjih dneh smo lahko videli kar nekaj predaj. V torek smo v četrtfinalu gledali Grigorja Dimitrova, ki se je mučil in na silo odigral dvoboj.

Novak Đoković je samo eden izmed mnogih, ki se je poškodoval v Melbournu. Foto: Guliverimage

Ob vsem tem se postavlja vprašanje, zakaj se pojavljajo tovrstne težave. Svoje videnje je razkril tudi prvi igralec sveta. "To s poškodbami ni normalno, na to nismo navajeni. Najboljši igralci so najbolje pripravljeni in tako je bilo tudi v preteklosti. Zdaj imate Berrettinija, prav tako Rafo, ki ima poškodbo hrbta, mene, Sašo (Aleksander Zverev, op. p.), Dimitrova. Očitno je to povezano z okoliščinami, v katerih smo se znašli," je uvodoma povedal Nole, ki se že nekaj dni ubada s poškodbo v trebušnem predelu.

Želi, da se o tem govori Želi, da se govori o določenih stvareh. Foto: Guliverimage

Sam pravi, da ni bilo dobro, da so morali pred turnirjem OP Avstralije v 14-dnevno karanteno. Meni, da je bilo za nekatere fante še težje. "Ne morem se pritoževati, ker se ne morem primerjati s tistimi, ki sobe niso smeli zapustiti 14 dni. Nočem sedeti tukaj in se pritoževati, kaj vse smo morali prestati, ampak moramo biti iskreni, da je to vplivalo na fizično zdravje igralcev," je Đoković razlagal na novinarski konferenci. Med drugim je povedal, da to ne more biti praksa na turnirjih nižje ravni.

"Na nikogar nočem kazati s prstom. Samo govorim, kaj se dogaja. Govorim resnico in o tem moramo govoriti. Moramo najti način. Podobno, kot je 'mehurček' NBA. Slišal sem, da se pogovarjajo o tem. Mene ta ideja ne moti, torej da najdemo eno mesto in da vse turnirje igramo na enem mestu. Igrali bi tri ali štiri tedne, imeli odmor, potem pa spet igrali," je predlagal 33-letni Beograjčan, ki želi biti glas tistih igralcev, ki niso tako dobro slišani kot on.

Zdi se mu naravnost smešno, da ljudje mislijo, da si želi še več denarja. Foto: Guliverimage

"Imam veliko srečo, da sem veliko zaslužil v življenju"

"Kadar govorim, govorim v imenu vseh igralcev. Še posebej tistih, ki so nižje uvrščeni. Ljudje mislijo, da govorim zaradi sebe, da se pritožujem in da želim več denarja. Meni je to naravnost smešno, saj sem zadnji, ki lahko govori o denarju. Imam veliko srečo, da sem veliko zaslužil v življenju, tako da me denar v tem kontekstu niti malo ne zanima," je še povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Đokovića v četrtek čaka dvoboj z Aslanom Karacevom, največjim presenečenjem letošnjega turnirja.