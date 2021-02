Domača ljubljenka tokrat proti Čehinji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ženskem delu OP Avstralije sta na voljo še dve polfinalni vstopnici. Zato se bodo v sredo borile Ashleigh Barty in Karolina Mučova, drugi četrtfinalni dvoboja pa bosta igrali Jennifer Brady in Jessica Pegula.

V prvem dvoboju bosta loparje prekrižali Avstralka Ashleigh Barty, ki v letošnji sezoni še ne pozna poraza. Tokrat bo njena nasprotnica Karolina Mučova, 25. nosilka turnirja. Igralki sta se pred tremi leti pomerili na OP ZDA, kjer je bila boljša Bartyjeva.

V drugem dvoboj bosta igralki rojakinji, ki skupaj nastopita tudi v pokalu Fed. To sta Jennifer Brady, krvnica naše Kaje Juvan, in Jessica Pegula. Tudi oni dve sta do zdaj igrali le en dvoboj. Igrali sta lani na turnirju v Cincinnatiju, kjer je slavila Pegula.