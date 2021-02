Rafael Nadal v četrtfinalu čaka Grk

V sredo bosta v moškem delu OP Avstralije na sporedu še zadnja dva četrtfinalna dvoboja. Kot prva bosta na igrišče stopila Andrej Rubljev in Daniil Medvedjevm, za njima bosta igrala še Rafel Nadal in Stefanos Cicipas.

Andrej Rubljev in Daniil Medvedjev sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje in vsi so se končali v korist Medvedjeva, ki je postavljen kot četrti nosilec turnirja. Rojaka sta še deset dni nazaj skupaj z rusko reprezentanco zmagala pokal ATP.

Za polfinalno vstopnico se bosta kot zadnja na osrednjem igrišču udarila Rafael Nadal in Stefanos Cicipas. Španec in Grk se že dobro poznata, saj sta do zdaj odigrala osem medsebojnih dvobojev. Rafa, ki se že od začetka turnirja ubada s poškodbo hrbta, v zmagah vodi s 7:1.