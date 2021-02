Lanska zmagovalka OP Avstralije je morala na operacijsko mizo

Dvaindvajsetletna tenisačica je prek družbenih omrežji sporočila, da so jo hude bolečine v trebuhu pripeljale do zdravnikov, ki so po računalniški tomografiji hitro našli vzrok in opravili poseg. "Zahvaljujem se vsem v bolnišnici Epworth za skrbno in dobro opravljeno delo," je zapisala na Twitter.

Hey guys! I want to share with you what happened to me a few days ago..



I went to the tournament physician office on Monday, February 15th with acute abdominal pain. I was evaluated by the tournament physician and referred to the hospital for further evaluation. pic.twitter.com/dkIc0PEE9r