Đoković spet besnel na svoje: Ne potrebujem aplavzov, to lahko tudi od doma #video

Neprepoznaven, bi lahko z eno besedo opisali včerajšnjega Novaka Đokovića, potem ko je po dveh nizih izgubil proti Britancu Danielu Evansu. Že med dvobojem je Beograjčan kazal svoje furstracije, ki jih je namenil svojim ljudem v boksu. To je pri njemu že stalnica, ko mu ne gre vse po načrtih.

"Ne potrebujem aplavzov. To jih lahko dobivam tudi od doma," je izrekel besede, ki so bile verjetno namenjene Marjanu Vajdi, njegovemu dolgoletnemu trenerju. Nekaj podobnega smo nazadnje lahko videli na OP Avstralije, ko je Goranu Ivaniševiću dejal, da ga čaka že pol ure.

Novak Đoković že dolgo ne pomni tako slabe igre. Foto: Guliverimage

"Če sem iskren, mislim, da je bila to najslabši dvoboj v zadnjih letih. Povsem si je zaslužil zmago, toda jaz sem se na igrišču počutil grozno. Prav nič ni delovalo. To je bil eden tistih dni. V sredo sem proti Janniku Sinnerju igral dober dvoboj. Tokrat je bilo pravo nasprotje od tistega, kar sem čutil v sredo," je po dvoboju dejal prvi igralec sveta, ki se zaveda, da je pred njim še dolga sezona in da bo imel še veliko priložnosti.

Rafael Nadal se je sprehodil do četrtfinala. Foto: Guliverimage

Rafa podira nove rekorde, za zmago pa potreboval pičlih 55 minut

Če Đokoviću ni šlo prav nič od rok, pa je Rafael Nadal še enkrat več dokazal, zakaj ga imenujejo kralj peska. Španec je v tretjem krogu proti Grigorju Dimitrovu oddal le dve igri, potem ko je Bolgara premagal z izidom 6:1, 6:1. Za zmago je potreboval pičlih 55 minut in na turnirjih serije masters dosegel že svoj 95. četrtfinale, kar je največ, odkar obstajajo turnirji serije masters (1990). Na drugem mestu je Roger Federer (87), na tretjem pa Novak Đoković (85). V petek, ko bo v četrtfinalu igral proti Andreju Rubljev, bo lovil svoj 75 polfinale na tovrstnih turnirjev, ki je prav tako rekord.

"Naredil sem, kar sem moral," je po lahko zmagi povedal Nadal in med drugim dejal, da je njegov nasprotnik veliko grešil. "Žal mi je zanj. Slabo je igral in delal je veliko napak. Jaz sem delal prave stvari, res pa je, da so bile bolj krive njegove napake, kot pa moja dobra igra," je skromno po dvoboju pripomnil Majorčan, ki ima zdaj odprto pot do še ene, skupno že 12. zmage v Monte Carlu.