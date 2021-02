Novak Đoković je v dvoboju proti Američanu Taylorju Fritzu doživljal pravo dramo. V tretjem nizu je namreč začutil bolečine v trebušnem delu. Od takrat naprej se je za srbskega zvezdnika začela kalvarija. Izgubil je tretji in četrti niz, v petem nizu se je dvignil kot feniks iz pepela in zmago proslavil s huronskim vzklikom: "Tako je bre!" (Tako je op. p.)

This @DjokerNole moment will forever live rent free in my head.



🔊 on please! pic.twitter.com/4E8skhbzBy — Rax 🐊 (@Raxiren) February 12, 2021

"To je zagotovo ena največjih zmag v mojem življenju"

Če je v intervjuju na igrišču bil videti presrečen, je nekaj minut pozneje z izjavo šokiral svoje navijače. Močno je podvomil, da bo v nedeljo lahko sploh nastopil na igrišče – "Mislim, da v dveh dneh ne bom mogel okrevati in res ne vem, ali bom prišel na igrišče." Bil je zelo zaskrbljen. Športna teniška javnost pa bo v prihodnjih urah napeto čakala na njegovo odločitev.

Da je prvi igralec sveta doživljal pravo dramo, je razkril tudi sam. Poskušal je ostati v igri in upal, da se karkoli zgodi, da bi se bolje počutil. Do olajšanja je vendarle prišlo na koncu četrtega niza. "To je zagotovo ena največjih zmag v mojem življenju. Ni važno, kdo je nasprotnik in kateri krog tekmovanja je. Težko je iti skozi takšne okoliščine in to si bom zapomnil za vse življenje," je Nole razlagal v intervjuju na igrišču.

Novak Đoković je bil v hudih bolečinah. Foto: Guliverimage

Bolečine, ki jih je težko opisati

"To resno mislim," je na novinarski konferenci potrdil besede iz intervjuja na igrišču. "Samo jaz vem in kot vsak športnik, ki nekaj takšnega doživlja na terenu, kako težko je opisati takšno bolečino. Vsekakor sem imel s seboj velike polemike, ali naj dvoboj predam. Glede na to, da sem igral dvoboj na turnirju za grand slam in da sem vodil z 2:0 v nizih, sem upal, da bodo protivnetna zdravila naredila svoje. Torej da se bo ta del telesa ogrel in da bo bolečina popustila," je še povedal osemkratni zmagovalec OP Avstralije.

Quand le serveur te dit qu’il n’y a plus de parmesan pic.twitter.com/xGu5zp088m — Arnaud Cerutti (@arnaud_cerutti) February 12, 2021

Foto: Guliverimage

V prvem nizu se je jezil na nekoga iz svojega tabora: "Reci, reci nekaj … Čakam te pol ure," je vrelo iz 33-letnega Beograjčana, ki se je zapletal v spor tudi z gledalci na tribunah. Ti pa so morali malo pred polnočjo zaradi novih protikornoskih ukrepov v državi Viktorija zapustiti tribune in se vrniti v svoje domove.

Sledging season in Melbourne in last day or so. Few fans shouting 'LET'S GO RAFA' at Djokovic.



Novak: pic.twitter.com/HbTTOsp8BL — Matthew Willis (@MattRacquet) February 12, 2021

Krik zmage. Foto: Guliverimage

Taylor Fritz je verjetno ta večer zapravil priložnost svojega življenja. Tudi on se je spraševal, ali bomo Đokovića videli igrati v osmini finala, kjer ga čaka Kanadčan Miloš Raonic.

"V tretjem in četrtem nizu ni bil videti dobro, a v petem je bilo drugače. Vsak je lahko to videl. V petem nizu se je dobro gibal in igral je kot prerojen. Ne vem, kaj naj rečem … Videli bomo, ali bo igral še naprej. Ne vidim razloga, zakaj ne bi igral. S takšno igro bo vsakogar premagal," je po dvoboju povedal trenutno 31. igralec sveta in Novaku želi čimprejšnje okrevanje.