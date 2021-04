Šok v Monte Carlu: Đoković je izgubil in se že poslovil

DAN-TASTIC 🙌



Dan Evans upsets Novak Djokovic 6-4 7-5 in Monte Carlo to secure his first-ever win over a World No. 1!#RolexMCMasters pic.twitter.com/mGy8kRy4iM — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021

V drugem krogu turnirja serije masters ni nihče pričakoval takšnega razpleta. Novak Đoković, ki je spadal med glavne favorite za zmago na tem turnirju, je doživel hladno prho, potem ko je proti Danielu Evansu po dveh urah in osmih minutah igrišče zapustil s sklonjeno glavo. Za Srba in Britanca je bil to prvi medsebojni dvoboj, katerega je na koncu dobil 33. igralec sveta.

"Verjeti moraš vase"

Novak Đoković že vse od začetka dvoboja ni bil pravi na igrišču, medtem ko na drugi strani Evans igra tenis svojega življenja. Za 30-letnega Britanca je to največji teniški skalp v karieri.

"Najpomembnejše je, da verjameš, da lahko zmagaš. Lahko je reči, ampak moraš res verjeti. Seveda, na tekmi sem dvomil vase. Po glavi se ti podijo najrazličnejše stvari. Vesel sem, kako se je izšlo in morda bom užival po turnirju. Svojim otrokom ali vnukom bom lahko govoril, da sem premagal prvega igralca sveta," je po dvoboju dejal Evans.

V uvodnem nizu smo kar petkrat videli "break"

V prvem nizu smo videli kar pet odvzemov servisa. Že v uvodni igri dvoboja, je Đoković izgubil prvi servis, nato je Evans udaril še v tretji igri in povedel s 3:0. Vseeno se je 33-letni Beograjčan uspel vrniti v igro, ko je pozneje izenačil na 4:4. A že v naslednji, deveti igri, je spet izgubil servis. Evans te priložnosti ni izpustil iz rok in prvi niz dobil s 6:4.

Daniel Evans je prišel do največjega skalpa v karieri. Foto: Guliverimage

V drugem nizu je bil Đoković videti povsem nezainteresiran

V drugem nizu je Evansu "break" uspel v drugi igri in povedel z 2:0. Tudi v tem nizu se je Đoković spet uspel vrniti, ko je nasprotniku vzel servis in izenačil na 3:3. Odločilna je bila enajsta igra, ko je Evans dvakratnemu zmagovalcu tega turnirja spet vzel servis in povedel s 6:5. Đoković je bil videti vse bolj nezainteresiran in videti je bilo, da se sploh ne trudi. Daniel je dobil tudi dvanajsto igro in se na koncu zasluženo veselil velike zmage.