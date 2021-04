Đoković odpihnil nadarjenega Italijana #video

Novak Đoković se je po sedmih tednih znova pojavil na igrišču in ni kaj dosti kazalo, da je imel tako dolg premor. Prvi igralec sveta se je v drugem krogu udaril z Jannikom Sinnerjem, finalistom turnirja v Miamiju. Mladi Italijan velja za trenutno enega najbolj perspektivnih igralcev na turneji, a mu je Đoković v 96 minutah pokazal, kdo ostaja glavni na igrišču.

Job Done for Djokovic ✅@DjokerNole defeats Sinner 6-4 6-2 to make a 10-0 start to the season for the sixth (!) time in his career!#RolexMCMasters pic.twitter.com/UGN4JaxbtR — Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2021

"Super se počutim in lepo se je vrniti v Monte Carlo, kjer prebivam. Ta klub že skoraj 15 let uporabljam za trening bazo, zato se mi zdi, kot da igram doma. Bil je zelo dober dvoboj. Mislim, da je bil to zelo dober prvi dvoboj in velik izziv. Jannik je v zelo dobri formi, igral je v finalu Miamija in dobro igra. Danes sem ob pravem času uspel najti prave udarce in pravo igro," je po zmagi povedal 33-letni Beograjčan.

Na monaški pesek bo v sredo stopil tudi Rafael Nadal, kralj peska. Španec v drugem krogu igra proti Argentincu Federicu Delbonisu.