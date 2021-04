Malokdo je to pričakoval: Ti si sramota za tenis #video

Malokdo je od Stefanosa Cicipasa pričakoval takšno obnašanje do glavnega sodnika. In to v igri dvojic, ko je igral v paru s svojim dve leti mlajšim bratom Petrosom. Stefanos je bil v nekem trenutku nezadovoljen s sodniško odločitvijo in sodniku zabrusil nekaj krepkih. Cicipas velja za mirnega in spoštljivega igralca, a tokrat je prekipelo tudi njemu.

"Ti si sramota za tenis. Pojdi sodit turnirje serije Futures. Tam je tvoje mesto," je bruhalo iz 22-letnega teniškega igralca, medtem ko ga je njegov mlajši brat miril. Na koncu se je bratoma Cicipas uspelo uvrstiti v drugi krog tekmovanja, potem ko sta premagala Nemca Kevina Krawietza in Romuna Horia Tecauja (7:6 (4), 3:6, 11:9).

Dolgi pripravi na servis Petrosa Cicipasa se je čudila tudi pobiralka žogice v ozadju.

Petros Tsitsipas bounced the ball 22 times on match point 😂 pic.twitter.com/B6zWvDWZLL — nate (@natefrancis00) April 13, 2021

Videti je, da sta z bratom zelo povezana

Po koncu dvoboja smo lahko videli, kako sta brata Cicipas povezana, saj sta si po dokaj nepomembni zmagi padla v objem. Kakšno uro pozneje je Stefanos igral še med posamezniki in je bil prav tako uspešen. Tam je v drugem krogu premagal Rusa Aslana Karaceva, ki je bil letošnje največje presenečenje OP Avstralije. Skozi kvalifikacije se je prebil vse do polfinala.

Lahko mladi Italijan danes preseneti Novaka Đokovića? Foto: Guliverimage

Dvoboj v sredo si je vredno ogledati

Danes se v Monte Carlu obeta kar nekaj teniških poslastic. Prvič bosta na monaški pesek stopila tudi Novak Đoković in Rafael Nadal. Srbu bo v drugem krogu stal nasproti Jannik Sinner, trenutno eden najbolj vročih igralcev na turneji. Rafaela Nadala pa čaka Argentinec Federico Delbonis, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije.

"Uresničiti bom moral svoj načrt. Vem, kdo bo stal na drugi strani. To bo velik izziv, ker Novaka zelo dobro poznam z igrišča. Gledal sem ga na televiziji, ampak zdaj je vse drugače," je pred dvobojem povedal šele 19-letni italijanski igralec.